CHIŞINĂU, 29 mai — Sputnik. Fostul ministru al Apărării Anatol Șalaru susține că toți funcționarii corupți din Primăria Capitalei au fost infiltrați acolo de către liderul Partidului Liberal, Mihai Ghimpu, și nu de primarul general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. El s-a referit la cazul lui Igor Gamrețchi, șeful Direcției Transport a Primăriei Chișinău.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Dorin Chirtoacă este ca și arestat. Când urmează Mihai Ghimpu

Șalaru spune că Ghimpu l-a adus pe Chirtoacă la pierzanie

"Dar Mihai Ghimpu, el i-a numit pe cei de la Primărie care sunt învinuiți de corupție. De exemplu, despre același Gamrețchi eu l-am avertizat de mai multe ori. I-am spus: „Este un escroc, nu-l numiți acolo, că o să vă facă probleme". Nu s-a înțeles, a zis că e băiat bun. Eu despre Chirtoacă nu știu dacă este corupt sau nu este corupt, dar probabil că a fost atras și el în niște scheme. Dar vina principală o are Mihai Ghimpu", a declarat Anatol Șalaru, într-un interviu pentru europalibera.org.

În continuarea dialogului cu corespondentul de la Radio Europa Liberă, Anatol Șalaru i-a adus acuzații grave lui Mihai Ghimpu, dar și ministrului liberal al Mediului, Valeriu Munteanu, pe care îi acuză că au încercat să influențeze, prin fratele lui Munteanu de la Serviciul de Informații și Securitate, rezultatul unor licitații publice.

"Eu am avut anul trecut un scandal monstru cu Mihai Ghimpu din cauza că a insistat ca eu să ajut o firmă a cuiva să câștige o licitație organizată de Ministerul Apărării. Deci, s-a ajuns până la aceea încât, prin oamenii pe care îi are la SIS, mi-a trimis o scrisoare secretă prin care eram avertizat despre o firmă, potențial concurentă a firmei pe care o proteja el, că are probleme foarte serioase. Și scrisoarea fiind secretă nu putea să aibă nimeni acces la ea", a declarat Șalaru.

Triunghiul corupției: Ghimpu, Munteanu și fratele lui de la SIS

„Ghimpu m-a chemat după asta la el și mi-a spus: „Vezi că ai primit o scrisoare de la SIS, vezi acolo, trebuie să-i scoți pe ăștia din competiție". Și eu îi zic: „Da de unde știi că am primit scrisoare de la SIS, că ea e secretă?". Pe urmă am înțeles că fratele lui Valeriu Munteanu este director adjunct la SIS. Și cel care trebuia să câștige licitația era cumătrul lui Ruslan Munteanu. Sunt niște chestii foarte grave. Și am zis: „Nu!". Am scris la Parlament, am scris la CNA, le-am zis să-mi dea o explicație, să-mi spună ce se întâmplă. Nu este chiar atât de înger Mihai Ghimpu", a mai afirmat Șalaru în interviul pentru Europa Liberă.

