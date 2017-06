(VIDEO) Gestul excentric al unui tânăr: A făcut asta chiar în Parlament

CHIȘINĂU, 3 iun — Sputnik. Un tânăr eurosceptic de 17 ani a rupt drapelul Uniunii Europene în timpul unui discurs rostit la tribună parlamentului polonez în care s-a referit la apartenența țării la acest proiect politic, scrie publicația britanică Express.

Adolescentul a declarat că UE este "o replica a dictaturii Uniunii Sovietice, doar că sub o flamură albastră", afirmații care au provocat aplauze furtunoase în sală.

Tânărul Michal Cywinski a vorbit în cadrul unei sesiuni a parlamentului copiilor, dedicate Ziua Internațională a Copiilor în Polonia, despre decomunizarea sferelor publice.

"Ne aflăm în același loc în care am fost scoși de sub pancartele sovietice și puși sub pancartele albastre ale Uniunii Europene", a declarat acesta, adăugând că "sub dictatura corectitudinii politice mor sute de oameni, striviți de camioane, în explozii sau fiind împușcați mortal de extremiști aduși de gloata stângistă de la Bruxelles".

Sputnik.Opinii: un sondaj a scos la iveală un număr mare de eurosceptici în UE

"Azi comuniștii nu sunt roșii, azi comuniștii sunt albaștri", a spus Cywinski.

"În plus, eu cred că Uniunea Europeană trebuie să fie distrusă".

În timp ce își rostea replica finală, Michal ținea un steguleț albastru al Uniunii Europene printat pe o foaie de hârtie, pe care l-a rupt demonstrativ în bucăți.

Gestul tânărului a provocat o explozie de aplauze din printre cei prezenți. În scurt timp, acesta a devenit o adevărată vedetă a rețelelor de socializare.

