Lucinschi pledează nevinovat, dar va mai sta 30 de zile în arest la domiciliu

CHIȘINĂU, 24 iun — Sputnik. Judecătorii au dispus prelungirea cu 30 de zile a termenului de arest pentru fostul deputat PLDM Chiril Lucinschi, care este și fiul fostului președinte al Republicii Moldova Petru Lucinschi, la solicitarea procurorilor. Acuzarea a cerut prelungirea termenului de arest menționând că, dacă va fi pus în libertate, Lucinschi ar putea să se eschiveze de la urmărirea penală.

Chiril Lucinschi a declarat după ședință că nu este de acord cu decizia dată de magistrați.

"Demersul a fost admis. Noi nu suntem satisfăcuți de această decizie. Ea va fi contestat și vreau să repet: mă declar nevinovat. Tot ce mi se impută nu reflectă realitatea", le-a spus el jurnaliștilor veniți la procesul care a avut loc la judecătoria Buiucani din Capitală.

"Sunt două episoade. Primul este legat de rambursarea datoriei mai vechi. Al doilea — cu un credit care a fost rambursat. În dosarul meu nu există niciun credit neperformant. Unu la mână. Doi la mână — eu nu am nicio treabă cu BEM și nu am avut cont, și nu am avut niciun credit de la BEM. Repet, eu nu mă consider vinovat', a menționat Chiril Lucinschi.

Același lucru l-a declarat și avocata lui Corina Stratan. Ea a spus că va formula un recurs la Curtea de Apel Chișinău.

Precizăm că fost ales al poporului pe listele PLDM Chiril Lucinschi a fost reținut în data de 25 mai, fiind suspectat de spălare de bani în proporții deosebit de mari. Deja pe 27 mai, instanța de judecată a acceptat demersul procurorilor privind acordarea unui mandat de arest la domiciliu pentru o perioadă de 30 de zile, decizie menținută ulterior și de către magistrații Curții de Apel.

