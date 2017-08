Interzicerea survolului lui Rogozin - ilegalitate și "muuuult cretinism"

CHIȘINĂU, 31 iul — Sputnik, Dragoș Dumitriu. Pe scurt, știrea pleacă de la o decizie marca Ministerul Afacerilor de Externe — interzicerea survolului (traversării) spațiului aerian al României de către o cursă regulată (de linie) în care se afla vicepremierul rus Rogozin. Un specialist, fostul comandant adjunct al aeroportului Otopeni, pilotul de vânătoare Valentin Vasilescu, comentează sec:

"Azi guvernul PSD — ALDE a interzis accesul în spațiul aerian unei curse aeriene civile care-l avea la bord ca simplu pasager pe vicepremierul Rusiei. Ascunzându-se în spatele sancțiunilor UE. Eu cred că asta se aplică doar aeronavelor oficiale — avionul primind autorizare de survol de la Polonia, Slovacia și Ungaria".

© Photo: Captură ecran flightradar24.com Itinerarul pe care l-a parcurs avionul companiei S7 la boardul căruia se afla Dmitry Rogozin

"Motivul" deciziei a fost expus verbal de diverși apropiați ai guvernului dar și de unii analiști — Rogozin e pe lista persoanelor sancționate de UE, deci România a procedat ca la carte, interzicându-i accesul "pe teritoriul" său. Motivația este, așa cum spuneam, o aberație — iar faptul că MAE nu a emis nimic scris, oficial, este un argument puternic în acest sens.

Iată ce a transmis a transmis Agenția naționață de presă "Agerpres" în urma discuțiilor cu MAE:

"România nu a fost de acord ca avionul în care se afla vicepremierul rus Dimitri Rogozin să traverseze spațiul aerian al țării, au declarat, vineri, pentru AGERPRES reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, adăugând că motivele deciziei nu pot fi detaliate".

Da, ați citit bine — "motivele deciziei nu pot fi detaliate"!! Să menționăm că avionul primise autorizarea de survol de la Polonia, Slovacia și Ungaria (vezi harta zborului), țări UE, iar în cazul Poloniei — chiar o țară deloc prietenă cu Rusia. Nici nu mai întrebăm dacă s-a introdus între timp cerința listei cu pasageri a avioanelor de linie pentru fiecare survol? Sau poate va fi necesară viză individuală pentru survol la mii de metri înălțime, ca pentru autocare…

Dar, întrebarea este cum e posibil ca guvernul unui stat UE, România, să ia o asemenea decizie și să nu poată motiva? Răspunsul e unul: când face ceva ilegal, dar se bazează pe "comunicatori", adică pe influențarea și manipularea opiniei publice. Deși, în fapt, încalcă legile și normele internaționale, plus că pune țara în… hai să spunem într-o stare de neprietenie cu cea mai mare putere din regiune.

MAE, decembrie 2016: "Astfel de sancțiuni — contrare dreptului internațional"

Iar MAE are încă o imensă problemă — decizia de ieri contravine propriei atitudini și motivații de acum câteva luni, când același Rogozin a traversat spațiul aerian al României, tot la bordul unei nave de linii. Iată ce a transmis oficial MAE, pe 23.12. 2016:

„Precizări de presă referitoare la traversarea spaţiului aerian al României de către Dmitri Rogozin

Regimul sancționator instituit la nivelul UE prin Decizia 2014/145/PESC a Consiliului din 17 martie 2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei nu interzice survolul prin spațiul aerian al statelor membre UE al persoanelor care figurează pe lista de sancțiuni, care călătoresc la bordul unor aeronave care efectuează zboruri regulate".

Și, atenție acum la ceea ce mă refeream când spuneam că România a încălcat normele internaționale, citez tot din Comunicatul respectiv:

"Instituirea unei astfel de sancțiuni ar fi contrară dreptului internațional public, în mod deosebit dispozițiilor Convenţiei privind aviaţia civilă internaţională, semnată la Chicago, la 7 decembrie 1944. Pe cale de consecință, în situația semnalată nu se aplică regimul de sancțiuni instituit la nivelul UE, cursa AEROFLOT fiind o cursă civilă, regulată". © Sputnik/ Георгий Зимарев Rogozin face dezvăluiri: cine a interzis ca avionul în care se afla să survoleze România

Problema e că pe atunci ministru de Externe era un profesionist, Lazăr Comănescu, pe când acum, chiar dacă Meleșcanu e și el un profesionist, nu se comportă ca atare. Sau se comportă ca unul care are o agendă ascunsă, cum avea până recent, când, chipurile, conducea Informațiile Externe.

Cazul este o repetare a isprăvii lui Titus Corlățean și Victor Ponta din 2014, atunci când avionul lui Rogozin a fost întors de la graniță. Atunci, ministrul Externelor Corlățean a dat-o cu oiștea gândirii în gardul snacțiunilor UE (sau viceversa), iar Ponta, aflat pe caii mari ai candidaturii la președinția României, a recunoscut că el "a gestionat" situația.

"România a susținut, susține fără echivoc și respectă întru totul regimul de sancțiuni instituit de Uniunea Europeană în raport cu acţiunile care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei", spunea MAE în 2014, invocând Art. 1(1) din Decizia 2014/145/PESC.

La fel spune și acum, din poziția de senator, Corlățean — "Este o decizie absolut corectă și judicioasă adoptată de MAE", ignorând atât faptul că țările URE acordaseră dreptul de survol, dar și precedentul din decembrie, cu tot cu explicație legică și logică a MAE citată mai sus. Oare Titus Corlățean nu își pune întrebarea de ce mentorul său Adrian Năstase nu i se alătură în aceste considerații de drept internațional — și nici nu l-a lăudat pentru isprava din 2014?

România poate fi acuzată de încălcarea Convenției de la Chicago în scop politic

Articolul spune că „Statele membre iau măsurile necesare pentru a împiedica intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia de către persoanele fizice responsabile pentru acţiuni care subminează sau ameninţă integritatea teritorială, suveranitatea şi independenţa Ucrainei".

Dar articolul în cauză nu se referă la survolul de către o cursă regulată, fiindcă ar încălca una dintre cele mai importante reglementări internaționale, fapt menționat de MAE în decembrie 2016 — Convenţia de la Chicago privind aviaţia civilă internaţională.

În primul rând Convenția în cauză face diferența între "teritoriu" și spațiul aerian, fapt care a fost luat în seamă și de "Decizia 2014/145/PESC", invocată de MAE Corlățean, Ponta și, probabil Tudose & Meleșcanu — împiedicarea "intrarea pe teritoriul lor sau tranzitarea acestuia", așa cum scrie în documentul în limba română, sau "trenzitarea prin teritoriul", în varianta originală, engleză.

"Pentru aplicarea prezentei Convenţii, prin teritoriul unui stat se înţelege regiunile terestre şi apele teritoriale adiacente aflate sub suveranitatea, suzeranitatea, protecţia sau mandatul acelui stat", se spune la Art.3 "Teritoriu", distins fiind și prin ART. 1, care vorbește de "suveranitatea spaţiului aerian de deasupra teritoriului sau".

În al doilea rând, se face distincție la fel de clară între "aeronavele civile" și "aeronavele de stat" — ART. 3 (Aeronavele civile şi aeronavele de stat) spune, la punctul a): "Prezenta Convenţie se va aplica numai aeronavelor civile şi nu se va aplica aeronavelor de stat". Referirea se face la sprijinirea desfășurării zborurilor civile, cum a fost cazul avionului de linie de ieri.

La ART. 12 (Regulile de zbor) se spune clar că "Fiecare Stat contractant se angajeazã să vegheze ca propriile sale regulamente să rămână, în aceasta privință şi cât mai mult posibil, conforme cu acelea care vor fi stabilite din timp în timp, în aplicarea prezentei Convenţii". Cu alte cuvinte, să nu schimb eu regulile, nepermițând accesul fiindcă mi s-a năzărit mie azi o interpretare cu totul diferită de a țărilor UE din zonă (Ungaria, Slovacia, Polonia) dar și față de propria mea reglementare de acum câteva luni.

Mai mult, prin intervenția cu un acuzabil scop politic a reglementărilor, guvernul se face culpabil de încălcarea prevăzută la ART 4. din Convenție — "Folosirea abuzivă a aviaţiei civile". Mai precis — "Fiecare Stat contractant se obligă să nu folosească aviaţia civilă în scopuri incompatibile cu ţelurile acestei Convenţii". Ori, prin lipsa de motivare a acțiunii MAE, se face trimitere direct la folosirea cu scop politic a unui zbor civil, ceea ce contravine grav "țelurilor Convenției".

Ponta, "comandantul suprem", trimitea avioanele de luptă după Rogozin!

Apropo de precedentul din 2014 — este de remarcat că Victor Ponta declara atunci, în stilul său care i-a adus "succese" electorale, că țara nu are conducător, că lui Băsescu îi e capul la Elena Udrea și că el "a gestionat" situația "ca și comandant suprem":

"În primul rând noi nu am avut comandant suprem și oricum n-aveam. Avem un personaj care cu doamna Udrea umblă prin țară. Am gestionat la nivelul Ministerului de Externe și al celorlalte ministere din punctul meu de vedere și le-am spus miniștrilor exact cum trebuia să procedăm (…) O persoană aflată pe lista neagră (…) nu are voie nici să intre în România, nici să tranziteze România. Motiv pentru care îi interzicem inclusiv trecerea prin spațiul aerian (…) ne-am făcut foarte bine treaba și asta e, am acționat eu ca și comandant suprem", a declarat Ponta la Antena 3.

Deci, la nivelul acesta de gândire "strategică" s-a "gestionat" relația cu Rusia — Amestecând meciul cu Elena Udrea și frustrarea dorinței de a fi "comandant suprem"! Dar știați că Ponta, "comandatul suprem" se gândea să trimită și avioanele de luptă după avionul lui Rogozin? Ascultați-l din nou:

"Gândiți-vă că lucrurile puteau degenera, gândiți-vă că puteam să cerem avioanelor de vânătoare românești să ia o decizie privind… Eu, sigur, o să iau eu acele decizii atunci când va fi cazul", spunea "comandantul suprem". Sigur, era perioada manifestațiilor zeci de mii de participanți pe Arena Națională, tricouri cu Che Guevara — deci existau circumstanțe psihice.

Este demnă de remarcat reacția de atunci a fostului șef al Justiției, Cătălin Predoiu: "Guvernul României (este) condus din spate de persoane invizibile. Domnul Ponta este doar o marionetă care face declarații ce frizează iresponsabilitatea".

Ca o concluzie — sinecuriști și "#muuuult cretinism" © Sputnik/ Eugene Odinokov Spațiul aerian al Rusiei ar putea fi închis pentru avioanele din România

Revenind la situația de azi, când gafa este enormă, mai ales după controversele prezentate — ridicole și, în același timp, grave — sunt de semnalat intervențiile stupide ale unor sinecuriști afiliați unor sfere oculte sau politice — Fota, Chifu, Diaconescu etc. — dar și lipsa declarațiilor și comentariilor unor specialiști de marcă ai dreptului internațional.

Un demnitar rus a transmis un protest oficial în care făcea o apropiere între decizia guvernului român și "huliganismul internațional". Nu comentez… Ci îmi vine în minte postarea analistului Constantin Gheorghe, consilier al fostului președinte Ion Iliescu și al fostului premier Adrian Năstase: "România, frunză în vânt! Zero gândire strategică. În conflict cu toți vecinii, disprețuită de ei, de europeni, de americani, de fapt, de oricine are de-a face cu ea". Și mai sunt destule aprecieri de acest gen.

Cred însă că pentru situația de față cea mai potrivită concluzie și definire a acțiunii MAE este exclamația jurnalistului Liviu Mihaiu, un actant civic ce nu poate fi asociat cu „propaganda rusă": "E și muuuult #cretinism în genul ăsta de acţiuni "patriotice"…", a scris Mihaiu pe Facebook.