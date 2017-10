Ce le-a spus Igor Dodon jurnaliștilor și experților americani și europeni

CHIȘINĂU, 2 oct — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a avut o întrevedere cu mai mulți jurnaliști, experți, oficiali americani și europeni, care au venit în Moldova, într-o vizită de documentare. Președintele le-a spus că Moldova trebuie să stabilească relații bune atât cu vecinii din Est, cât și cu cei din Vest.

”Am avut o întrevedere cu un grup de jurnaliști, experți, oficiali americani și europeni, care se află în Moldova cu o vizită de documentare. Din cadrul acestui grup fac parte reprezentanți ai The Economist, Deutsche Welle, German Marshall Fund, Comisia Europeană, Oficiul Cancelariei Guvernului German, Oficiul Federal de Externe a Germaniei, NATO, GLOBSEC, organizații non-guvernamentale cu sediul la Bruxelles și SUA. Am discutat mai multe subiecte cu privire la politica internă şi externă a țării, prioritățile imediate ale instituției prezidențiale. O deosebită atenție am acordat situației social-economice din țară, reformelor, statutului de neutralitate al țării, soluționării conflictului Transnistrean și altor chestiuni. Am subliniat că Moldova este o țară mică care trebuie să stabilească relații bune de cooperare cu toți vecinii, atît din Est cît și din Vest”, a scris președintele Dodon pe pagina sa de facebook.

Totodată, președintele a salutat organizarea unor astfel de întrevederi în cadrul cărora oficialii din străinătate se pot informa din prima sursă despre situația social-politică din Republica Moldova, dar și despre provocările cu care se confruntă țara noastră.