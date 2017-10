Președintele țării nu a cedat în fața majorității parlamentare

CHIȘINĂU, 27 oct — Sputnik. După numirea ministrului Apărării, situația politică în Moldova s-a tensionat și mai mult.

Președintele Igor Dodon consideră însă că majoritatea parlamentară nu va recurge la procedura de suspendare a șefului statului prin impeachnent. Acesta a declarat că este împotriva destabilizării situației din țară.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Igor Dodon: Guvernarea va cădea în propria groapă

„Ei (majoritatea parlamentară — n. red.) înțeleg că nu au nici o șansă să demită președintele, să declare impeachment. Pentru că demiterea președintelui țării se face doar prin votul cetățeanului. Au votat pentru președinte 840 de mii de oameni, trebuie să mergi la referendum pentru ca exact 840 de mii, plus un vot, să voteze pentru demiterea președintelui. Ei înțeleg că nu pot să demită președintele și au frică de procedura de impeachment, de aceea ei au mers pe altă cale", a spus Dodon la un post local de televiziune.

Comentând decizia guvernului și a majorității parlamentare de a-l numi, în pofida opiniei președintelui, în postul de ministru al Apărării pe Eugen Sturza, care este și vicepreședinte al Partidului Popular European din Moldova, Dodon a menționat că această mișcare a autorităților proeuropene a demonstrat două lucruri.

© Sputnik/ Miroslav Rotari Prima declarație a noului ministru al Apărării din Republica Moldova

„Primul: ei (majoritatea parlamentară și guvernul — n. red.) se tem de susținerea pe care o are președintele din partea poporului și de aceea nu sunt gata să recurgă la impeachment. Al doilea: președintele nu a cedat în fața majorității parlamentare, pentru că ar fi putut semna decretul însă nu a făcut asta. Și nu voi ceda nici mai departe", a menționat Dodon, adăugând să nu are de gând să semneze inițiativele împotriva poporului și nici proiecte de legi de care, din punctul său de vedere, republica nu are nevoie.

Șeful statului a reiterat că presiunile exercitate asupra președintelui presupun două scenarii.

„Primul: ei ne provoacă psă scoatem oamenii în stradă… Dar să calculăm ce se va întâmpla mai departe? Aceasta poate fi destabilizare, pot fi lucruri imprevizibile. Este un al doilea scenariu, democratic: alegerile parlamentare, care vor avea loc în 2018", a mai spus Dodon, specificând că, în acest caz, autoritățile statului trebuie să lase la o parte ambițiile politice și să nu împingă situația până la destabilizare.