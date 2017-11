Președintele Igor Dodon, despre participarea chișinăuienilor la referendum

CHIŞINĂU, 19 nov — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a participat astăzi împreună cu soția sa la referendumul privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, Dorin Chirtoacă. La ieșirea din secția de votare, fiind solicitat de jurnaliști, Igor Dodon a declarat:

"Eu cred că este important că astăzi noi am oferit chișinăuienilor posibilitatea să voteze pentru schimbarea situației din Chișinău. Noi am dat această posibilitate, pentru că am semnat și eu pentru referendum atunci când a început campania de colectare a semnăturilor, când peste 80 de mii de chișinăuieni am inițiat acest referendum.

© Sputnik / MIROSLAV ROTARI Cine dintre politicienii moldoveni au participat deja la referendum

Faptul că astăzi are loc referendumul deja este o reușită a noastră pentru că, în premieră, în 26 de ani de Independență, chișinăuienii au inițiat un referendum de demitere, nefiind de acord cu cel care conduce orașul pe parcursul a mai bine de 10 ani", a spus șeful statului.

Cei care au urmărit declarațiile lui Igor Dodon au observat că președintele este trist, probabil din cauza numărului mic de participare a alegătorilor la referendum.

Iată de ce Igor Dodon s-a folosit de ocazie pentru a-i îndemna pe toți să iasă la vot.

"Vor profita de această ocazie sau nu chișinăuienii — o să vedem până la sfârșitul zilei. Eu vreau să îndemn toți chișinăuienii să ne gândim foarte bine. Dacă vrem să schimbăm lucrurile, astăzi aveți posibilitatea. Dacă nu — mâine, poimâine să nu dați vina pe altcineva. Eu îi îndemn pe toți să fim activi astăzi", a spus el.

În altă ordine de iedei, el a făcut apel la chișinăuienii care au și alte convingeri politice decât ale lui ca aceștia să participe la referendum.

"Noi suntem diferiți. Chișinăuienii sunt și de stânga, și de dreapta, și de centru și pro-unire, și pro-Europa, și pro-Rusia, dar pe noi pe toți ne unește un singur lucru, ne unește dragostea pentru acest oraș. Păi, haideți să profităm de această ocazie și să mergem la referendum", a declarat Igor Dodon.

Vom menționa că, potrivit datelor preliminare ale Comisiei Electorale Centrale, la ora 13:00, la referendum au participat puțin mai mult de 9 la sută din alegătorii cu drept de vot, ceea ce constituie peste 57 de mii 900 de alegători.