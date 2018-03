Frattini, despre misiunea de menținere a păcii în regiunea transnistreană

CHIȘINĂU, 27 mart — Sputnik, Irina Leahova. OSCE nu va cere evacuarea trupelor ruse de menținere a păcii din regiunea transnistreană. Declarația a fost făcută pentru presă de reprezentantul special al președintelui în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, după întrevederea pe care a avut-o cu șeful diplomației transnistrene, Vitalie Ignatiev.

"La Chișinău am abordat problema munițiilor rusești și cea a forțelor rusești. Dar nu am vorbit despre evacuarea misiunii de menținere a păcii din Transnistria. Și faptul că OSCE niciodată nu a abordat acest subiect este confirmat de faptul că săptămâna trecută noi am transmis utilaj pentru a intensifica funcționalitatea acestei misiuni", a menționat Frattini.

Amintim că Misiunea OSCE în republica Moldova a transmis acest utilaj la solicitarea Comisiei Unificate de Control.

Vitalie Ignatiev i-a mulțumit lui Frattini pentru sprijinul acordat misiunii de menținere a păcii.

"Misiunea de menținere a păcii este garanția păcii în regiunii și creează premise pentru purtarea negocierilor pașnice politice, pe care astăzi le avem astăzi în probleme umanitare și sociale. Sper că și pe viitor vom lucra de această manieră constructivă", a spus diplomatul.

Șeful diplomației transnistrene, Vitalie Ignatiev, l-a invitat pe reprezentantul special al președintelui în exercițiu a OSCE pentru procesul de reglementare transnistreană, Franco Frattini, să revină în Transnistria în cadrul unei vizite oficiale de lucru, ca să cunoască mai bine regiunea și pe locuitorii ei.