Silvia Radu este gata să renunțe la funcția de primar general interimar al Capitalei

CHIȘINĂU, 19 apr — Sputnik. Astăzi este ultima zi în care pretendenții la șefia Capitalei mai pot depune actele la Comisia Electorală Centrală.

Până acum 11 persoane au prezentat dosarele la CEC, iar opt dintre ele au fost înregistrați în cursa electorală.

Pe ultima sută de metri a depus semnăturile și primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu. Aceasta s-a înregistrat la CEC ieri. Ea a reușit să adune 13 200 de semnături de la locuitorii Capitalei. Primarul interimar al Capitalei a declarat că își va da demisia imediat ce va fi înregistrată în cursă, iar în locul ei va veni unul din viceprimari.

"Sunt o persoană independentă. Sunt persoana oamenilor fiindcă oamenii mi-au cerut să particip în acest scrutin. Dacă nu aș fi avut susținerea lor, nu aș fi reușit să colectez atâtea semnături. Și sunt sigură că mulți dintre candidații politici care și-au înaintat candidatura prin partide nu ar fi fost în stare să colecteze acel număr mare de semnături în cazul în care legea i-ar fi impus." a delcarat primarul general interimar, Silvia Radu.

Silvia Radu spune că a decis să se înscrie în cursă pentru că dorește să continue proiectele începute.

"Am făcut acest pas pentru că consider că am demarat un șir de proiecte importante pentru locuitorii Chișinăului și vreau să le duc până la capăt. Și sper eu că acest scrutin va permite depolitizarea municipiului Chișinău atât de mult hărțuit în ultimii ani", a spus primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu.

În cursa electorală pentru șefia Capitalei s-au mai înscris Ion Ceban de la PSRM, liberalul Valeriu Munteanu, liderul Partidului "DA", Andrei Năstase şi Reghina Apostolova, reprezentantul Partidului "Șor".

La Consiliul Electoral de Circumscripție din Bălți au fost înregistraţi doi candidați. Este vorba de Arina Spătaru, reprezentanta Partidului DA și socialistul Alexandr Usatîi. Au mai depus dosarele candidatul Partidului ŞOR, cel al Partidului Unității Naționale, dar şi al formaţiunii Partidul Nostru. La fel, și-au anunţat participarea în cursa electorală și doi candidaţi independenţi.