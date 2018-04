Alexandr Lukașenko pleacă din Moldova cu câteva butoaie de vin, nuci și miere

CHIȘINĂU, 19 apr – Sputnik. Președintele Belarus, Alexandr Lukașenko, va pleca din Republica Moldova cu mai multe butoaie de vin, nuci și miere de albine.

Președintele belarus întreprinde o vizită oficială în Republica Moldova la invitația omologului său, Igor Dodon. Liderul de la Minsk se află în țara noastră pe parcursul zilelor de 18-19 aprilie.

Vinul, nucile și mierea i-au fost dăruite lui Alexandr Lukașenko de președintele țării, Igor Dodon.

”I-am dăruit câteva lăzi (cu sticle-n.n.) de vin, câteva butoaie de vin de-al meu de la Sadova, câteva sute de litri, miere și nuci”, a declarat șeful statului.

Nici Lukașenko nu a venit cu mâna goală în Republica Moldova. Liderul de la Minsk a dăruit autorităților țării noastre cinci tractoare și două autospeciale.

”Tractoarele vor fi transmise în patru sate, unul în Găgăuzia și două autospeciale în nordul țării”, a precizat Igor Dodon.

Președintele Lukașenko și-a exprimat speranța că va putea veni în toamna acestui an în Moldova, la Sadova, satul de baștină a lui Igor Dodon, unde va merge la cules struguri din podgoriile lui Dodon și va participa la procesul de pregătire a vinului de casă.

”Dacă voi reuși în acest an, am să vin să mă învăț să fac vin. Dacă nu în acest an, atunci cu siguranță voi reuși la anul viitor”, a declarat Lukașenko.

Președintele belarus își amintește cu mult drag de Republica Moldova. Acesta a declarat astăzi la Porumbeni, unde împreună cu Igor Dodon au semănat porumb, că țara noastră este pentru el ca o oază, cu pământ roditor și oameni gospodari.

”Moldova pentru mine este o oază. Pentru mine Moldova este o livadă în care stau case unde trăiesc oameni frumoși. Moldova este o țară minunată”, a declarat Lukașenko.

Șeful statului belarus își încheia vizita în Republica Moldova în după-amiaza zilei de joi, 19 aprilie.