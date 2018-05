Silvia Radu anunță despre încheierea activității sale în Primăria Chișinău

CHIȘINĂU, 21 mai – Sputnik. Silvia Radu a anunțat cu puțin timp în urmă că a inițiat demersurile necesare pentru încheierea activității sale la Primăria Chișinău. Radu își va depune cererea de demisie din funcția de primar interimar al municipiului Chișinău.

© Sputnik / Miroslav Rotari Bomba lansată de Silvia Radu. Iată cum sunt fraieriți chișinăuienii

Silvia Radu a candidat pentru funcția de primar al Capitalei la alegerile locale noi din Chișinău, care s-au desfășurat pe data de 20 mai. Potrivit datelor CEC, Radu a obținut 17,65 la sută din sufragii. Silvia Radu a ieșit pe locul trei fiind devansată de socialistul Ion Ceban și liderul PPDA, Andrei Năstase, pentru care au votat 40,97 procente și respectiv, 32,12 la sută. Ceban și Năstase vor lupta pentru fotoliul de primar al municipiului Chișinău, în turul doi, care va avea loc pe data de 3 iunie.

După votul de duminică, Silvia Radu a declarat astăzi, 21 mai, că a făcut demersurile oficiale pentru încheierea activității sale în Primăria Municipiului Chișinău.

”Le mulțumesc tuturor colegilor cu care am muncit în aceste luni, uneori zi și noapte. A fost o experiență din care am învățat multe lucruri utile și în care am avut ocazia să cunosc mai bine locuitorii Chișinăului. Voi continua să sprijin modernizarea Capitalei și în activitățile mele viitoare, cu tot ce voi putea”, a anunțat Radu pe pagina sa de socializare.

Silvia Radu a deținut funcția de primar interimar al Capitalei din noiembrie 2017 până în aprilie 2018, când a depus cerere de suspendare din funcție pe motiv că participă în calitate de candidat la alegerile locale noi din 20 mai.