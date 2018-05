Igor Dodon: Întrevederi importante la Sankt Petersburg

CHIȘINĂU, 24 mai — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, participă la „Forumul Economic Internaţional 2018” organizat în orașul Sank-Petersburg, Federația Rusă. În cadrul evenimentului, Președintele Republicii Moldova are preconizate mai multe întrevederi cu persoane oficiale.

Astfel, Igor Dodon a avut o întrevedere cu secretarul general al Adunării Interparlamentare a CSI, Iuri Osipov, în cadrul căreia părțile au abordat aspecte ale cooperării în cadrul Comunităţii Statelor Independente.

Președintele Republicii Moldova a optat pentru consolidărea cooperării dintre state în cadrul acestei structuri.

„Am menţionat că, în ciuda tuturor obstacolelor, CSI rămâne a fi un mecanism viabil care oferă soluţii pentru mai multe probleme importante. De aceea, eu şi reprezentanţii partidului pro-prezidenţial PSRM am participat şi vom participa la toate evenimentele din cadrul Comunităţii Statelor Independente. Am informat despre obţinerea de către Moldova a statutului de observator în Uniunea Economică Eurasiatică. Am reiterat că suntem interesaţi de menţinerea unor relaţii de prietenie cu toţi partenerii noştri din Vest şi din Est", a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Tot la Sanct Petersburg, Igor Dodon a avut o întrevedere cu unul dintre liderii organizaţiei obşteşti „Delovaia Rossia", Igor Ceaika.

Cei doi au discutat mai multe chestiuni legate de organizarea şi desfăşurarea la Chişinău a unui forum de afaceri moldo-rus, preconizat pentru luna septembrie 2018.

„Oamenii de afaceri din Rusia sunt dispuşi să investească în economia noastră, să creeze noi întreprinderi şi locuri de muncă. Dar, pentru realizarea acestor obiective, trebuie create condiţii de activitate favorabile”, a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Totodată, el i-a mulţumit luiIgor Ceaika pentru interesul său faţă de colaborarea cu ţara noastră, precum şi pentru decizia de a finanţa integral restaurarea monumentului din secolul XIX, de la Vulcăneşti, dedicat victoriei armatei ruse în bătălia de la Cahul din anul 1770. Lucrările de reabilitare a monumentului sînt efectuate sub egida Preşedintelui Moldovei şi a başcanului Găgăuziei. Inaugurarea monumentului este planificată pentru toamna anului curent.

Forumul Economic Internaţional —2018 se desfășoară la Sankt Petersburg în perioada 24-26 mai. Șeful statului urmează să se mai întâlnească și cu reprezentantul autorizat al președintelui rus pentru protecția drepturilor antreprenorilor, Boris Titov, președintele Uniunii Ruse a Industriștilor și Antreprenorilor, Alexander Șohin, și alți oficiali.