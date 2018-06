Ion Ceban și Andrei Năstase au votat: Primele declarații

CHIȘINĂU, 3 iunie — Sputnik. Pretendenții la fotoliul de primar al Capitalei au votat pentru bunăstarea cetățenilor și pentru un viitor mai bun al copiilor acasă. Candidații pentru șefia Capitalei își doresc să modernizeze orașul și să rezolve problemele cu care se confruntă acesta de zeci de ani.

© Sputnik / Miroslav Rotari Iată în ce sector al Capitalei oamenii au ieșit într-un număr mai mare la vot

Primul care și-a exercitat dreptul la vot a fost candidatul din partea Partidului "Dreptate și Adevăr", Andrei Năstase. Binedispus, el a venit împreună cu șoția și mai mulți membri ai echipei la urna de vot.

"Am venit la vot pentru că este o responsabilitate a tuturor cetățenilor. Am votat cu multă încredere și cu sperantă. Am votat cu gândul la un vitor mai bun la noi acasă. Am votat pentru valorile mele care sunt împărtășite de multă lume. Am votat pentru respect de oameni. Doar așa putem făuri democrația. Doar așa ne putem recăpăta libertatea noastră", a declarat candidatul din partea Partidului "Demnitate și Adevăr", Andrei Năstase.

La o altă secţie a votat şi candidatul socialist Ion Ceban împreună cu soţia sa. El a îndemnat participe activ la scrutin.

"În toți anii de mandat al primarilor oamenii se gândesc la ceea ce este cel mai important pentru oraș. Canalizare, drumuri, apeduct, transport public și multe alte lucruri care țin de administrare. Eu vreau sincer ca cei care merg astăzi la vot anume de aceste lucruri și raționamente să se conducă și să aleagă un viitor primar care să se ocupe de aceste lucruri și nu de ideologii politice", a declarat candidaul pentru funcția de primar al Capitalei, Ion Ceban.