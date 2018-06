Cristina Balan a explicat la ce s-a referit când a vorbit de politica externă a țării

Нику Гончар Stadionul Republican din Capitală ar putea fi desființat și transmis în proprietatea SUA

Noul ambasador al Republicii Moldova în Statele Unite ale Americii, Cristina Balan, a anunțat că pe viitor va evita să facă declarații politice și va promova interesele tuturor cetățenilor țării. Ea a făcut acest anunț într-un comentariu oferit în mod exclusiv pentru Sputnik.

Recent, pe internet, a fost publicat un articol al Cristinei Balan, care a provocat reacții contradictorii în mass-media moldovenești. Autoarea se referea la necesitatea cooperării Republicii Moldova cu SUA și, în același timp, era pusă într-o lumină negativă relația Republicii Moldova cu Rusia. Președintele Moldovei, Igor Dodon, a criticat articolul publicat de Cristina Balan, menționând că "ambasadorii trebuie să facă diplomație, nu politică".

"Acest articol a fost scris anterior numirii mele în funcția de Ambasador și în el am exprimat poziția mea de vice-președinte al Partidului Democrat din Moldova. Luni am anunțat public că am depus cererea de suspendare a calității de membru al PDM, iar în noua mea funcție de Ambasador în Statele Unite ale Americii voi evita declarațiile politice și voi promova interesele tuturor cetățenilor Republicii Moldova", a declarat diplomatul pentru Sputnik.

Decretul privind numirea Cristinei Balan în funcția de ambasador în Statele Unite a fost semnat de președintele Igor Dodon în data de 31 mai. Tot atunci șeful statului a semnat și scrisorile de acreditare care urmează să fie prezentate președintelui SUA, Donald Trump.