Un deputat, făcut praf în Parlament. Candu: Trebuie să-mi iau săpunul și să fac pușcărie

CHIȘINĂU, 21 iunie – Sputnik. Deputatul democrat Sergiu Sârbu a fost făcut praf, joi, de colegii săi din Parlament în timp ce prezenta un proiect de lege al cărui autor este. Sârbu a prezentat de la tribuna Parlamentului o inițiativă legislativă care prevede instituirea unor sancțiuni contravenționale dar și penale pentru falsificarea tichetelor de masă.

Potrivit documentului, încălcarea normelor legale cu referire la menirea tichetelor de masă se va pedepsi cu amenzi de până la 20 de mii de lei, care vor fi aplicate atât angajatorului, cât și salariatului, operatorului care emite tichetele și magazinelor.

Totodată, prin această inițiativă se propune închisoare de până la 5 ani pentru fabricarea în scopul punerii în circulație a tichetelor de masă false. Anume acest articol din proiectul de lege a stârnit discuții aprinse în Parlament.

Președintele Legislativului, Andrian Candu, autorul legii cu privire la introducerea tichetelor de masă, l-a întrebat pe Sârbu dacă a făcut un studiu despre modul în care sunt respectate normele legale în procesul de utilizare a tichetelor de masă.

Deputatul Sârbu a declarat că nu are date că legea ar fi fost încălcată din momentul intrării ei în vigoare.

”Atunci de ce pierdem timpul cu acest proiect de lege, dacă nu avem ce sancționa”, a replicat Candu.

”Nu cred că este corectă abordarea. Nu trebuie să așteptăm ca să fie comisă o infracțiune ca ulterior să venim cu o lege”, a răspuns Sârbu.

Șeful Legislativului a insistat în continuare și a descris o situație concretă, invitându-l pe autorul proiectului să spună cum se va proceda în acest caz.

”Imaginați-vă că am mers la magazin cu un tichet de masă, am luat produse alimentare, dar am pus în coș și un săpun. Ce pedeapsă o să-mi aplicați mie, vânzătoarei și patronului magazinului”, a întrebat Candu.

”Situația ipotetică nu ține de proiectul de lege, ci de un caz aparte. Dacă sunt propuneri pentru lectura a doua sunt gata să le examinăm”, a menționat Sârbu.

”Trebuie să-mi iau săpunul și să fac pușcărie”, a replicat Candu.

Socialistul Vladimir Țurcan l-a întrebat pe Sergiu Sârbu dacă nu cumva i-a venit și vreo idee să inițieze pedepse penale și pentru falsificarea biletelor de circ sau cinema.

”Puteți veni cu o inițiativă legislativă în acest sens”, a răspuns Sârbu.

”Acest proiect este absurd”, a continuat Vladimir Țurcan.

Neafiliatul Artur Gutium a informat deputații că în Europa funcționează sistemul tichetelor de masă, iar în magazine produsele care pot fi cumpărate cu tichetele de masă sunt marcate.

”Pentru a evita sancțiunile în Europa, în magazine sunt indicate produsele care pot fi vândute cu tichete și care nu pot fi vândute”, a declarat Gutium.

”Ajungem la aceea că în curând vom propune și pedeapsă penală pentru lipsa celor șapte ani de acasă, ori să introducem în Codul Penal cele 10 porunci din Biblie”, a declarat președintele Parlamentului.

Deputatul Valeriu Ghilețchi a atras atenția că Legea cu privire la tichetele de masă nu a intrat bine în aplicare, iar prin proiectul propus de Sergiu Sârbu ar putea fi descurajate întreprinderile care vor dori să implementeze tichetele de masă.

Deputații își vor spune poziția clară asupra proiectului de lege propus de Sergiu Sârbu, în cadrul votului care a fost stabilit pentru ora 13.00.