Igor Dodon către James Pettit: Nu pot promulga legi care nu sunt acceptate de societate

CHIȘINĂU, 7 aug — Sputnik. Igor Dodon a avut o întrevedere cu ambasadorul extraordinar şi plenipotenţiar al SUA în Republica Moldova, E. S. James D. Pettit.

James D. Pettit și-a expus îngrijorarea în legătură cu aprobarea pachetului de legi privind noua politică fiscală, care, potrivit lui, nu corespunde angajamentelor pe care Guvernul Republicii Moldova și le-a asumat. Aprobarea acestui pachet de legi va afecta climatul de afaceri din țara noastră.

În cadrul aceleeași întrevederi, Dodon i-a explicat ambasadorului american de ce se opune transmiterii americanilor terenului Stadionului Republican.

„Totodată, am abordat subiectul transmiterii terenului fostului Stadion Republican pentru construcția noului sediu al Ambasadei SUA, subliniind că nu pot promulga o astfel de lege care nu este acceptată de societate. Am propus diplomatului să revenim la examinarea acestui subiect după alegerile parlamentare pentru a identifica în comun alte soluții mult mai convenabile pentru ambele părți. Am lansat inițiativa ca pe terenul respectiv, împreună cu partenerii americanii să amenajăm un parc sau să edificăm un centru cultural, ceea ce va fi apreciat nu doar de locuitorii municipiului Chișinău, dar și de întreg poporul Republii Moldova", a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Președintele țării și-a exprimat disponibilitatea pentru aprofundarea dialogului în interesul cetățenilor ambelor state, inclusiv prin efectuarea unei vizite de lucru sau oficiale în SUA, în timpul cel mai apropiat.

„Am reiterat faptul că Republica Moldova trebuie să aibă un dialog continuu atât cu Estul, cât și cu Vestul, să dezvolte relații de prietenie, comerciale, bilaterale și multilaterale în interesul țării noastre", a menționat Igor Dodon.