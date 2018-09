Declarația lui Igor Dodon după întrevederea cu Vadim Krasnoselski - Video

CHIȘINĂU, 6 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a întâlnit joi, la Condrița, cu liderul de la Tiraspol Vadim Krasnoselski, în cadrul căreia au fost discutată situaţia actuală a procesului de reglementare a diferendului transnistrean.

Președintele Igor Dodon a anunțat că au discutat privind felul în care urmează a fi realizat „pachetul celor 8 puncte", negociat în timpul primei întrevederi de la Bender, care a avut loc pe 4 ianuarie 2017.

”Pe marginea a 6 dintre cele 8 puncte am ajuns, practic, la înţelegeri şi am trasat paşi pentru promovarea de soluţii pentru problemele cu care se confruntă locuitorii şi agenţii economici de pe ambele maluri ale Nistrului. Am discutat şi un șir de alte chestiuni cu caracter economic, social, ecologic. Am realizat o apropiere între poziţiile noastre în scopul elaborării unor abordări şi realizării ulterioare a acestora”, a scris președintele Dodon pe pagina sa de Facebook.

De asemene, Dodon a accentuat importanţa operaţiunii de menținere a păcii la Nistru.

”Am convenit asupra unor paşi simultani pentru a nu admite cazuri de agravare a situaţiei în Zona de Securitate, care ar putea afecta pacea şi stabilitatea nu doar în Republica Moldova, ci şi în regiune la general”, a punctat Dodon.

Părțile au convenit asupra necesității continuării unui dialog deschis, care ar contribui la instaurarea încrederii între locuitorii celor două maluri ale Nistrului.

”Capacitatea de a ne asculta reciproc opiniile contribuie la consolidarea încrederii, chiar dacă, deocamdată, poziţiile pe marginea mai multor subiecte diferă foarte mult. Odată cu contactele oficiale, un factor de importanţă, care contribuie la promovarea procesului de reglementare politică, îl reprezintă activismul institutelor obşteşti de pe ambele maluri ale Nistrului”, a declarat președintele țăriii.

Președintele Moldovei a propus conjugarea eforturilor celor care își propun depășirea contradicțiilor și divergențelor actuale în chestiuni ce țin de probleme de importanță socială.

”Ne-am exprimat disponibilitatea de a realiza integral acordurile încheiate, continuând dezvoltarea dialogului în calitate de perspectivă de realizare a unor oportunităţi noi. Am reiterat lipsa de orice alternative pentru dialog şi consolidarea încrederii, care ne deschid posibilităţi de a purta discuţii pe marginea unor subiecte şi mai complexe, care există în procesul de negocieri în cadrul activităţilor de reglementare transnistreană”, a explicat Dodon.

Discuțiile dintre cei doi vor avea loc departe de ochii presei.