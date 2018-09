Ambasada Rusiei la Bucureşti arată ce se află în spatele acuzațiilor făcute de Theresa May

BUCUREŞTI, 9 sept — Sputnik, Georgiana Arsene. Ambasada Rusiei la Bucureşti reacţionează, ca urmare a recentului discurs anti-rusesc al premierului britanic Theresa May, referitor la noul caz de otrăvire de lângă Salisbury. Reprezentantul oficial al Ministerului rus de Externe, Maria Zakharova, a descris situaţia din Amesbury drept „un joc politic murdar".

© Sputnik / Рамиль Ситдиков Reacția dură a Moscovei la noul caz de otrăvire de lângă Salisbury

Diplomaţii ruşi se adresează, însă, într-un comunicat de presă intitulat magistral „Umbra din Insulele Falkland a Margaretei Thatcher şi calvarele chimice ale Theresei May", celor care nu cred în teoria conspiraţiei şi preferă documente, fapte şi dovezi formulărilor de tip „foarte probabil" şi „în absenţa altor explicaţii plauzibile". Oficialii ruşi îi îndeamnă pe cei interesaţi să citească pe site-ul Ambasadei Rusiei la Bucureşti textul autentic al încheierii rezumat al Organizaţiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) despre activităţile efectuate la solicitarea guvernului britanic şi care au scopul să analizeze natura substanţei chimice toxice, folosite în luna iunie pentru intoxicarea cetăţeanului britanic Dawn Sturgess, în oraşul Amesbury, pentru a stabili relaţiile acestui incident cu controversata intoxicare a celor doi Skripal, tată şi fiică, petrecută cu trei luni mai devreme, în apropierea oraşului Salisbury, ce se află la mică distanţă de celebrul laborator chimic militar britanic Porton Down.

În urmă cu trei zile, mai exact în data de 5 septembrie, referitor la acest lucru, premierul britanic, Theresa May, a avut, în Parlament, un discurs furibund la adresa Rusiei. Devine chiar o obişnuinţă ca premierul britanic să aibă un discurs acuzator anti rus.

”Şefa guvernului britanic nu a fost deloc jenată de faptul că, în documentul oficial din OIAC menţionat mai sus nu există nici un fel de declaraţii cu privire la ţara de origine a toxinei utilizată în ambele incidente şi chiar a fost făcută clauza cu privire la faptul că, dintr-o serie de motive, este imposibil să fie confirmat că substanţa toxică din Amesbury aparţine aceluiaşi producător (aceluiaşi lot) din acest produs", punctează diplomaţii ruşi pe pagina de Facebook.

Pe bună dreptate, oficialii ruşi se întreabă ce anume a determinat-p pe Theresa May să facă un nou exerciţiu de „elocvenţă vicleană" şi care poate fi numită, fără teama de a greşi, chiar falsă.

De asemenea, adresându-se oamenilor care nu se lasă manipulaţi şi nu cred în teoria conspiraţiei, reprezentanţii Ambasadei Rusiei la Bucureşti spun că motivul acestei atitudini se vede clar. Şi anume, guvernul minorităţii parlamentare, condus de Theresa May se confruntă cu cea mai gravă criză de politică internă, din cauza eşecului tuturor eforturilor sale de a reconcilia cu Uniunea Europeană condiţiile decente pentru Brexit care, „în ciudata istorie modernă a conservatorilor britanici poate fi numită rezonabil o „rană autoprovocată accidentală", afirmă sursa citată.

În ciuda acestui fapt, noul sezon politic parlamentar trebuie să înceapă cu o notă optimistă. Diplomaţii ruşi precizează că peste conştiinţa Theresei May guvernează „strălucitul exemplu istoric" al „Doamnei de Fier" Margaret Thatcher. În 1982, Thatcher, confruntându-se cu o criză gravă de politică internă şi economică a dezlânţuit războiul neocolonial contra Argentienei pentru „dreptul istoric" de a deţine insulele Falkland aflate la o distanţă impresionantă faţă de Londra, de mii de mile marine.

Mai grav este faptul că eşecul incipient al negocierilor privind Brexitul reprezintă doar vârful icebergului de probleme cu care se confruntă guvernul britanic. Şi aceasta pentru că ieşirea slab pregătită sau chiar „dură", adică fără a se ajunge la nişte acorduri — a Marii Britanii din Uniunea Europeană a dus deja la o serie de complicaţii economice pentru Londra. Este vorba despre refluxul de capital, despre o reducere a investiţiilor, scăderea activităţii centrului financiar City, transferul instituţiilor UE către ţări terţe etc.

Toate acestea se suprapun pe lipsa de strălucire a economiei britanice.

În aceste condiţii, britanicilor nu le este la îndemână să înceapă o nouă aventură militară peste mări, mai ales că, aşa cum a recunoscut chiar ministrul britanic al Apărării, forţele armate, inclusiv arsenalul nuclear, în mare măsură, sunt învechite şi nu corespund necesităţilor apărării naţionale.

Această situaţie trebuie citită în cheia unei uriaşe nevoi de bani care să fie pompată în „muşchii militari". Şi de unde să obţină britanici aceşti bani, mai ales că, deocamdată, perspectiva Brexitului promite doar costuri financiare semnificative şi incertitudinea viitoarelor relaţii comerciale cu Europa unită şi cu partenerii săi comerciali din întreaga lume.

„În acest sens, este mult mai ușoară și mai ieftină (!) lansarea unui nou sezon de thriller serial sub denumirea provizorie condiționată „Despre crimele Kremlinului, sau "Noviciok" rusesc în Marea Britanie". Pentru asta nu este nevoie nici de mijloace bănești majore (mass-media britanice cântă în cor sub agitarea comună a baghetei dirijorului Theresei May, sfidând toate standardele lor lăudate de obiectivitate și de pluralism în opinii), și nici, desigur, nu este nevoie de nici un fel de argumente serioase și fapte, confirmate de organizații internaționale de autoritate", explică diplomaţii ruşi de la Bucureşti.

Rusia, în mod consecvent și rezonabil, respinge acuzațiile calomnioase ale Londrei, însă problema este alta, iar reprezentanţii Ambasadei Rusiei la Bucureşti au punctat extraordinar de bine situaţia care se regăseşte în rândul oamenilor simpli. Ei spun că omul de rând britanic și cel european, la o bere sau la un păhărel de vin, nu au înclinația să intre în detaliile tehnice și inconsecvențele ale „versiunilor anchetei", pentru că le este suficient să li se promită că thriller-ul serial va fi continuat mâine, săptămâna viitoare sau chiar în sezonul următor.

Care este, însă, paradoxul situaţiei? Premierul britanic speră ca, prin derularea unei campanii anti-Rusia în paginile ziarelor britanice şi internaţionale, dar şi la posturile de televiziune, nu va mai fi nevoită să răspundă la numeroase le întrebări care apar la fiecare pas, atunci când oricine citeşte acuzaţiile lansate de ea la adresa Moscovei.

Host photo agency Peskov: Londra va trebui să-şi ceară scuze în cazul Skripal

Și nici măcar nu este vorba despre absurditatea distrugerii de fapt a tuturor dovezilor „crimelor sângeroase", de care sunt învinuiți „rușii, Kremlinul și Putin, personal": de exemplu, nu numai că a fost incinerată în mare grabă Dawn Sturgess cea menționată mai sus, dar, de asemenea, literalmente a fost „îngropată în glia britanică" chiar și ambulanța, care a transportat-o, iar orașelele britanice Salisbury si Amesbury, atât de liniștite înainte, sunt amenințate în continuare cu distrugere, ca niște "daune colaterale" ale provocării politice pe scară largă, se mai arată în comunicatul Ambasadei Rusiei la Bucureşti.

Care sunt, însă, problemele vitale la care autorităţile britanice nu au răspuns, încă, până în acest moment?

În primul rând, este vorba despre Serghei Skripal, pe care britanicii nu îl arată publicului şi de ce fiicei acestuia, Iulia, i-a fost permis o singură dată să citească textul pregătit al mesajului video, iar ea a dispărut… undeva.

În al doilea rând, de ce nu li se permite consulilor, ruşi, în conformitate cu toate normele internaţionale, să se întâlnească cu cetăţenii Rusiei, despre care se pretinde că ei s-au vindecat.

Şi, o altă întrebare, extrem de importantă, este cea legată de motivele cauzele ce motivează Londra, în cazul în care ea urmăreşte să stabilească adevărul, pentru a respinge în mod hotărât propunerile Rusiei, confirmate în mod repetat, pentru a participa la o investigaţie comună a cazului Skripal.

Dar, continuă diplomaţii ruşi, ceea ce este cel mai important se referă la motivele pentru care toată această poveste cu presupusa utilizare de arme chimice în Marea Britanie ar putea fi profitabilă pentru Rusia, chiar înainte de alegerile prezidenţiale şi de Campionatul mondial de fotbal. Mai exact, Rusia nu ar fi avut absolut nici un interes în această situaţie!

© Sputnik / Ramil Sitdikov Lavrov, despre riposta la sancțiunile americane - detalii

Însă romanii antici ne-au lăsat moștenire modalitatea de a găsi răspunsul la această întrebare în situații similare…

Şi anume, în ceea ce priveşte Marea Britanie şi aliaţii săi din NATO în frunte cu Statele Unite ale Americii, care sunt extrem de iritate de faptul că „lumea neascultătoare" tot mai mult şi mai mult „scapă de sub mână", nu mai doreşte să se supună dictatului lor neo-imperial. În acest sens, au un interes deosebit să continue serialul thriller anti Rusia pe toate posturile de televiziune din lume.

În caz contrar, cum este posibil ca, după toate dezvăluirle legate de „Căştile albe" şi de teoriştii din Jabhat al-Nusra, protejaţi de Lodra şi Washington, ei sunt scoşi de sub lovitura inevitabilă a armatei siriene asupra ultimului bastion major al terorismului internaţional în Idlib?

© Sputnik / Evgeny Biyatov Lavrov: Rusia a depus dovezi cu privire la atacul chimic planificat în Idlib

Cu atât mai mult, când din numeroase surse se ştie despre pregătirea de către aceste forțe a unei noi provocări cu utilizare de „substanțe chimice toxice", care trebuie să creeze un motiv pentru un nou atac NATO contra forțelor guvernului legitim din Republica Arabă Siriană, oferind teroriștilor încă neexterminați încă o șansă să contraatace și să mai continue suferințele poporului sirian mult încercat.

„Deci, este o chestie personală a fiecăruia dintre dumneavoastră să credeți sau să nu credeți în teoria conspirației, dar să ai încredere în Theresa May cu exercițiile sale lipsite de originalitate anti-Rusia ar fi, evident, o nechibzuință.", au conchis diplomaţii ruşi de la Bucureşti.