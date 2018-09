© Photo: Guvernul Republicii Moldova Nicolae Ciubuc este noul ministrul al Agriculturii, iar Silvia Radu – al Sănătății Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat în exclusivitate pentru Sputnik Moldova că va semna imediat decretele de demitere a ministrului Agriculturii și pe cel al sănătății.

"Demiterile le acceptăm imediat, astăzi vom semna decretul. Dar privind noile numiri — ne vom mai gândi. În ultima perioadă, un an și jumătate, eu am refuzat să semnez decretele de numire în funcție ale mai multor miniștri. O singură candidatură am acceptat. Ei trebuie să fie profesioniști. Vom examina și vom lua o decizie", a declarat Igor Dodon în exclusivitate pentru Sputnik Moldova.