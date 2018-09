Silvia Radu face dezvăluiri: Iată de ce a acceptat funcția de ministru

CHIȘINĂU, 18 sept — Sputnik. Fostul primar general interimar al Capitalei Silvia Radu a venit cu un mesaj pe Facebook referitor la decizia PDM de a o propune la funcția de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale.

Aceasta a specificat că va fi un ministru neafiliat politic și va munci pentru Moldova și pentru cetățenii țării noastre.

"Am acceptat propunerea premierului, Pavel Filip de a prelua mandatul de ministru al Sănătății, Muncii și Protecției Sociale. A fost o propunere neașteptată. M-am gândit, am analizat și după ce mi-a fost prezentat proiectul, care presupune o abordare de management instituțional dinamic, am acceptat", a precizat Silvia Radu pe Facebook.

Fostul interimar de la Primăria Capitalei a ținut să menționeze că este un om format în zona managementului, are o experiență care poate fi folosită și crede că acest lucru o va ajuta la reformarea celor două domenii extrem de sensibile, cel al sănătății și cel social.

"În calitate de ministru neafiliat politic, voi munci pentru Moldova, pentru moldoveni. Voi munci ca ei să aibă parte de servicii medicale mai bune și de echitate socială. Voi face mai multe declarații după ce procedurile privind numirea mea în funcție se vor finaliza", a mai scris Silvia Radu pe Facebook.

Silvia Radu este jurist și filolog. Aceasta și-a început activitatea în sectorul energetic în 1995. Ulterior, în perioada 2008-2015, a condus Gas Natural Fenosa. Radu a deținut funcția de primar interimar general al Capitalei din noiembrie 2017 până în aprilie 2018, când a depus cerere de suspendare din funcție pe motiv că participă în calitate de candidat independent la alegerile locale din 20 mai.