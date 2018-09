Igor Dodon despre remanierile guvernamentale: Toată guvernarea trebuie schimbată

CHIȘINĂU, 18 sept — Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a declarat că nu va bloca activitatea instituțiilor de stat fără motiv.

„Prim-Ministrul mi-a comunicat de ieri că vrea sa facă remanieri în ministere și m-a informat despre mai multe candidaturi. I-am spus, la rândul meu, că putem discuta asemenea remanieri doar dacă se vor propune persoane alese pe criterii profesionale, nu politice", a scris Igor Dodon pe pagina sa oficială de Facebook.

Președintele țării a mai adăugat că „toată guvernarea trebuie schimbata și nu mai e mult până acest lucru se va întâmpla, după alegerile parlamentare, dar până atunci, Executivul, așa cum este el, trebuie să funcționeze".

„Ca șef al statului am o abordare instituțională în relația cu Guvernul prin care, așa cum am mai spus, nu voi bloca activitatea unor instituții fără un motiv justificat. Am refuzat pâna acum propunerile de numire a unor miniștri, fiindcă am avut motive întemeiate sa o fac. În alte situații, propunerile făcute de Prim-Ministru au fost persoane pe care nu aveam motive sa le resping", a menționat Igor Dodon.

Șeful statului a precizat că „astăzi va semna demisia miniștrilor actuali, iar apoi va analiza candidaturile propuse și își va exprima poziția asupra lor zilele următoare".

„Deocamdată, menționez că sunt surprins de propunerile guvernării şi apar un şir de întrebări față de competența, calitatea profesională şi echilibrul politic al acestor candidaturi", a scris Igor Dodon.

Amintim că, astăzi, în cadrul unui briefing de presă susținut de Vlad Plahotniuc și premierul Pavel Filip, cei doi au anunțat că noul ministru al Sănătății este fostul primar general interimar al Capitalei Silvia Radu, iar noul ministru al Agriculturii — Nicolae Ciubuc, care a deținut funcția de șef al Agenției pentru Intervenții și Plăți pentru Agricultură.

Astfel, din componența Guvernului vor fi demiși Svetlana Cebotari, actualul ministru al Sănătății, și Liviu Volconovici, actualul ministru al Agriculturii. Vlad Plahotniuc le-a mulțumit celor doi pentru activitatea desfășurată la cârma celor două ministere.