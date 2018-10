De ce a demisionat Pașinean din funcția de prim-ministru al Armeniei

CHIȘINĂU, 16 oct — Sputnik. Prim-ministrul Armeniei, Nicol Pașinean, și-a anunțat ieri demisia.

Politicianul susține că este sigur că în acest mod va fi creat un pretext formal pentru dizolvarea parlamentului.

Pașinean a adăugat că va exercita funcția de șef al Cabinetului de Miniștri până la alegeri, informează RIA Novosti.

Ultima criză politică din Armenia s-a declanșat din cauza intenției lui Pașinean, venit la conducere în urma acțiunilor de protest, de a desfășura alegeri parlamentare anticipate. Potrivit Constituției Armeniei, Parlamentul poate fi dizolvat în cazul în care deputații nu pot alege un nou șef al Cabinetului de MIniștri în cadrul următoarelor două ședințe care urmează după demisia premierului.

Însă Partidul Republican, care a fost anterior la guvernare și care deține în continuare majoritatea în organul legislativ, dar și alte formațiuni politice, au adoptat o lege care face mai dificilă posibilitatea dizolvării parlamentului. Pe 2 octombrie, premierul și-a scos susținătorii la o acțiune de protest și a demis mai mulți miniștri, membri de partid, care au susținut acest proiect.

Totodată, Pașinean a dat indicații să fie demiși miniștrii care reprezintă partidele „Armenia înfloritoare" și „Dașnakțutiun", care au votat pentru modificări. La rândul său, vicespicherul parlamentului armean, Eduard Șarmazanov, membru al „Partidului Republican", fost partid de guvernământ, a declarat că adoptarea modificărilor nu este orientată spre crearea unor obstacole în calea alegerilor parlamentare anticipate, ci spre asigurarea unei activități normale a Adunării Naționale.

În conformitate cu Legea fundamentală a țării, alegerile anticipate în Adunarea Națională se desfășoară nu mai devreme de 30 de zile și nu mai târziu de 45 de zile de la dizolvarea Parlamentului.

În Parlamentul actual Partidul Republican al Armeniei are 51 de mandate, blocul „Țarukian" condus de antreprenorul Gaghik Țarukian are 31 madate, blocul „Elk"condus de premierul Pașinean are 9 mandate, partidul „Dașnakțutiun" are 7 mandate.