Premierul moldovean a anunțat în mod oficial când vom trăi mai bine

CHIȘINĂU, 20 oct — Sputnik. Se pare că Guvernul a găsit soluția tuturor problemelor cu care se confruntă țara noastră — plecarea în masă a cetățenilor, problemele la comercializarea produselor agricole autohtone, drumurile proaste și multe altele. Premierul Pavel Filip a anunțat decizia, care ar urma să aducă un trai mai bun în Republica Moldova.

”Atunci când vom înceta să ne revoltăm că nu vine nimeni să ne rezolve problemele, când vom înceta să așteptăm ca Moscova sau Bruxelles-ul să vină cu soluții, când o să înțelegem că trebuie pur și simplu să ne suflecăm mânecile și să muncim, atunci vom trăi bine”, a declarat Pavel Filip în cadrul unei întruniri cu locuitorii din Strășeni.

Mărturisirea premierului

Șeful Cabinetului de Miniștri a recunoscut că pensiile din Moldova sunt foarte mici.

”Cunoaștem că pensiile sunt încă mici. Noi nu am spus că vom dubla sau tripla pensiile, noi am spus că vom înlătură o nedreptate și am făcut acest lucru. Pensia medie a crescut cu 22% și pentru prima dată a depășit minimul de existență”, a recunoscut Filip.

Vorbind despre plecările masive peste hotare premierul a subliniat că „nu prin vorbe, dar prin fapte oamenii pot fi convinși să rămână acasă".