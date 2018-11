Maria Zaharova despre cine este perdant în războiul informațional

CHIȘINĂU, 10 nov - Sputnik. Aceste tendințe ”arată că Rusia nu pierde războiul informațional”, a spus purtătoarea de cuvânt a Ministerului de Externe de la Moscova.

”Dacă noi am fi învinșii, alta ar fi situația”, a adăugat ea.

”Ne-au învățat multe vreme - de discutat, sincer sau nu - iar noi într-un moment am însușit lecția și am început a o face chiar mai bine. Am devenit mai deschiși decât învățătorii noștri”.

Potrivit Mariei Zaharova, în Occident a survenit faza derutei.

”Marea lor eroare este restrângerea libertății, la ei acasă și în privința noastră, a modului în care difuzăm informația”, a punctat comunicatoarea diplomației ruse, citată de RIA Novosti.