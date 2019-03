Democrații propun Blocului Electoral ”ACUM” funcția de premier în viitorul Guvern

CHIȘINĂU, 14 mart – Sputnik. Partidul Democrat (PD) este gata să ofere exponenților Blocului Electoral (BE) ”ACUM” funcția de prim-ministru în viitorul Guvern al Republicii Moldova. Anunțul a fost făcut de vicepreședintele formațiunii, Andrian Candu, astăzi, în cadrul unei conferințe de presă, convocată după ședința Consiliului Executiv al PD.

Candu spune că democrații sunt dispuși să le ofere membrilor BE ”ACUM” un rol important în procesul de guvernare, în cazul în care aceștia vor fi gata să creeze o coaliție comună cu democrații.

”Dacă liderii BE ”ACUM” ar fi acceptat dialogul, ar fi văzut că echipa PD este flexibilă. Chiar dacă PD are mai multe mandate decât BE ”ACUM”, am fi fost dispuși să le facem unele oferte care presupun un rol important în procesul de guvernare. Le-am fi oferit conducerea viitorului Guvern, inclusiv funcția de premier”, a declarat Candu.

Democratul a spus că BE ”ACUM” a făcut ”o greșeală” atunci când a refuzat invitația PD la dialog cu privire la crearea unei coaliții majoritare în Parlamentul ales pe data de 24 februarie.

”Este o greșeală. Politica înseamnă dialog și comunicare. Regretăm că colegii din BE ”ACUM” au respins invitația noastră. (…) Nu este vorba că ne plac foarte mult colegii din BE ”ACUM”. În politică mai puțin se vorbește de dragoste și mai mult despre respectul reciproc și grija față de cetățeni”, a menționat vicepreședintele PD.

© Sputnik / Miroslav Rotari BE ”ACUM” nu vrea coaliție cu niciun partid parlamentar și înaintează condiții

Consiliului Executiv al PD a decis astăzi, 14 martie, să mai facă o nouă o invitație la dialog membrilor BE ”ACUM” ”pentru a găsi soluțiile pentru țară”.

”Dacă această invitație nu va fi acceptată nici de această dată, cel mai probabil, săptămâna viitoare, ne vom întruni din nou și vom decide care sunt următoarele acțiuni”, a menționat Candu.

După alegerile parlamentare din 24 februarie, cele 101 de locuri din Parlamentul de legislatura a X-a vor fi împărțite în felul următor: deputații PSRM vor ocupa 35 de fotolii, democrații – 30 de mandate, deputații din partea Blocului Electoral ”ACUM” – 26, cei din Partidul ”Șor” – 7 mandate și 3 deputați independenți.