Dezvăluiri: Relația dintre Maia Sandu și Iurie Leancă și milionul de la Soros – Video

CHIȘINĂU, 29 mart – Sputnik. Rugat să se refere la relația lui cu liderul PAS, Maia Sandu, Iurie Leancă a declarat că are o comunicare bună cu această, mai ales că atunci cânt aceasta era ministru al Educației l-a îndemnat pe George Soros să-i dea un milion de dolari pentru ministerul ei.

Mai mult, întrevederea pe care Leancă a avut-o cu Soros s-a desfășurat chiar în apartamentul de la New York al miliardarului.

"Cu Maia Sandu nu am o problemă de comunicare. Am fost în aceeași echipă. Ne-am susținut și, în special, eu am susținut-o foarte mult în calitate ei de ministru al Educației. Și cu bani de la Soros, apropo. Când am fost la el în apartament, la New York, m-a întrebat: "Cu ce pot să ajut. Uite îți dau un milion de dolari". Am zis: hai pentru educație. Și o parte s-au dus pentru specialiști să ajute cu curriculara la Ministerul Educației, și o parte s-a dus pentru clase moderne pentru 11 sau 12 școli din Republica Moldova, selectate de către Fundația Soros", a declarat Iurie Leancă.