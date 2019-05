Alegeri europarlamentare: Ziua care ar putea schimba Europa

BRUXELLES, 26 mai - Sputnik, Daniela Porovăț. O privire asupra țărilor cu cele mai puternice partide suveraniste indică faptul că elitele globaliste de la Bruxelles au de ce să se teamă. Potrivit AFP, care a făcut o radiografie a acestor mișcări înainte de alegeri, există destule țări în care cetățenii vor opta în număr mare pentru partide care pun pe locul întâi propria țară. Surprinzător, printre ele se numără și România, PSD fiind indicat în rândul partidelor care se opun dictatelor Bruxelles-ului și care fac o politică națională.

© AFP 2019 / EMMANUEL DUNAND Alegerile europarlamentare: Când vor fi cunoscute rezultatele

România

România este trecută și ea pe lista țărilor cu o mișcare suveranistă puternică pe seama PSD și a disputelor acestui partid cu Bruxelles-ul. PSD va lua probabil cel mai mare număr de europarlamentari, iar aceștia sunt văzuți ca întărind tabăra suveranistă din Parlamentul European.

Marea Britanie

Astfel, euroscepticii sunt dați ca majoritari în Regatul Unit, după ce 52% dintre alegători au ales Brexitul la referendumul din 2016. Și în prezent, dintre cei 73 de eurodeputați ai Regatului, o bună parte a celor 18 conservatori și cei 24 de aleși în 2014 din partea UKIP sunt ostili UE, dar numărul lor va crește în viitorul Parlament European, fiind vorba atât de UKIP acum, cât și de noul Partid Brexit, aflat pe primul loc, ambele partide fiind profund suveraniste.

Ungaria

Nicio surpriză, Viktor Orban este un pioner al suveranismului și al opoziției față de primirea imigranților, iar suspendarea sa din PPE din cauza certurilor pe care le-a avut cu liderii europeni i-au crescut popularitatea în Ungaria, așa că el va lua mai mult decât cei 11 europarlamentari pe care îi are în prezent în Parlamentul European.

Polonia

PiS, partidul conservator aflat la guvernare, are acum 14 eurodeputați din 51, dar după alegerile de astăzi zestrea sa va crește, iar PiS este în negocieri să se alăture grupului suveranist, fiind de mult timp în fruntea luptei împotriva Bruxelles-ului

Cehia

© Sputnik / Miroslav Rotari De rezultatele alegerilor europarlamentare va depinde și situația din Moldova

Partidul ANO al premierului Andrej Babis are acum doar 2 eurodeputați din 21, dar a luat aproape 30% din voturile la alegerile parlamentare din 2017, așa că și de aici sunt așteptați mai mulți europarlamentari pe partea suveranistă. Partidul se opune Bruxellesului în privința imigrației. În plus, în Cehia, mai există un partid eurosceptic, SPD, care are 19 deputați în Parlamentul Național, și care ar putea să intre în Parlamentul European.

Italia

Ambele partide aflate în coaliția de guvernare, Liga lui Matteo Salvini (6 eurodeputați din 73 în vechiul Parlament) și Mișcarea 5 Stele a lui Luigi di Maio (11 eurodeputați) sunt indicate ca fiind parte a taberei suveraniste prin discursul anti-migranți și anti-UE. Dar avântul Ligii va face ca acest partid să ia cel mai mare număr de eurodeputați în alegerile de astăzi, fiind pe primul loc în toate sondajele.

Austria

Foarte dur împotriva imigrației, FPÖ (trei eurodeputați din 18) este așteptat să își îmbunătățească performanța după alegerile de astăzi, partidul fiind un membru vechi al clubului suveranist.

Danemarca

Partidul popular danez (3 eurodeputați din 13), formațiune anti-migrație care vizează în timp ieșirea din UE, va avea din nou reprezentanți în Parlamentul European și și-a anunțat deja participarea la grupul suveranist al lui Salvini.

© Sputnik / Alexey Vitvitsky Alegerile europarlamentare: răsturnarea balanţei de putere stabilită în UE

Estonia

Partidul eurosceptic de extremă dreapta EKRE, care a înregistrat un avans sensibil la legislativele din 3 martie, va fi parte a grupului suveranist cu europarlamentarii care vor câștiga locuri în legislativul european după scrutinul de azi.

Portugalia

Aici exită un blocul de stânga, care are în vedere renunțarea la euro dar nu și la apartenența la UE, și Partidul comunist, care vrea ieșirea din zona euro și, eventual, din UE.

Finlanda

Partidul Adevărații Finlandezi (2 eurodeputați din 13 în prezent), este pentru ieșirea din zona euro, a repurtat un mare succes la parlamentarele din 14 aprilie și va fi parte a grupului suveranist în viitorul Parlament European.

Franța

Partidul lui Marine Le Pen a depășit LREM-ul președintelui Macron, fiind unul din pilonii grupului suveranist alături de Liga lui Salvini. Pe lângă Adunarea Națională a lui Le Pen, mai există mișcări precum Debout la France sau Patriotes care sunt tot de orientare suveranistă.

Și la stânga, France insoumise (trei eurodeputați în vechiul Parlament European) pledează pentru nerespectarea, în materie bugetară, a tratatelor europene, fără o ieșire formală din UE.

Germania

Formațiune anti-euro și anti-migrație creată în 2013, Alternativa pentru Germania (AFD) a cules 12,6% din voturi la legislativele din 2017, bulversând jocul politic și este așteptată să facă o surpriză frumoasă și la europarlamentare.

Suedia

Democrații Suediei (2 eurodeputați în prezent), care vizează ieșirea din UE, vor fi din nou în Parlamentul European tot în zona suveranistă.

Olanda

Partidul pentru libertatea anti-islam al lui Geert Wilders (PVV - 4 eurodeputați până în prezent) a devenit în 2017 a doua forță a Parlamentului olandez și este unul din partidele vechi din grupul suveranist. Aici alegerile s-au încheiat, dar rezultatele finale vor fi făcute publice tot după încheierea votului la nivel european.