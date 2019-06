Dodon, în discuție cu un oficial SUA: Pledez pentru evitarea alegerilor anticipate

CHIȘINĂU, 3 iunie – Sputnik. După întrevederea cu reprezentantul Departamentului de Stat al SUA, Igor dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că, în cadrul dialogului, a făcut un schimb de opinii cu privire la politica internă și externă a țării noastre, dar și cu privire la dezvoltarea relațiilor bilaterale.

"Am menționat importanța pe care o atribuim raporturilor bilaterale cu Statele Unite ale Americii, apreciind buna cooperare în toate domeniile de interes comun și exprimând mulțumiri pentru asistența financiară și multitudinea de proiecte realizate în Moldova cu sprijinul partenerilor americani. Am pledat pentru o valorificare mai intensă a potențialului economic şi investițional al relațiilor bilaterale moldo-americane", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

Dodon, pentru evitarea alegerilor parlamentare anticipate

Igor Dodon a discutat cu reprezentantul Departamentului de Stat al SUA și situația politică din Republica Moldova de după alegerile din 24 februarie.

"În contextul discuțiilor cu privire la situația de după alegerile parlamentare și blocajul politic legat de lipsa unei majorități parlamentare, am subliniat că pledez pentru evitarea alegerilor anticipate care ar putea afecta grav țara noastră din punct de vedere economic, investițional, al relațiilor cu organismele internaționale cum ar fi BM, FMI, BERD ș.a.", a precizat Dodon.

Președintele: Promovez o politică externă echilibrată între Est și Vest

În discuția cu directorul oficiului pentru afaceri din Europa de Est al Departamentului de Stat al SUA, Bradley A. Freden, Igor Dodon a abordat și subiecte de cin de politica externă a Republicii Moldova.

"În altă ordine de idei, am ținut să subliniez că instituția prezidențială continuă să promoveze o politică externă echilibrată de stabilire a unor relații reciproc avantajoase cu partenerii din Est și din Vest, cu respectarea statutului de neutralitate permanentă a statului nostru și a intereselor naționale ale țării noastre. Am îndemnat oficialii SUA să manifeste interes în sprijinirea eforturilor de consolidare a statutului de neutralitate al Republicii Moldova la nivel internațional. Am subliniat că acest lucru va influența pozitiv, inclusiv la identificarea unei soluții de rezolvare a problemei transnistrene", a conchis Igor Dodon.

Vom menționa că tot astăzi directorul oficiului pentru afaceri din Europa de Est al Departamentului de Stat al SUA, Bradley A. Freden, a avut o întrevedere și cu premierul Pavel Filip.