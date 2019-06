Bilanțul discuției PSRM – ACUM: Lipsă de deschidere și flexibilitate

CHIȘINĂU, 4 iun – Sputnik. Întrevederea din această dimineață dintre liderii PSRM și a Blocului politic ACUM nu a dat deocamdată rezultate. Zinaida Greceanîi, Maia Sandu și Andrei Năstase au declarat în cadrul unor conferințe de presă separate, organizate după discuția de dimineață în sediul Parlamentului, că nu s-a ajuns la un numitor comun între PSRM și ACUM cu privire la ieșirea din criza politică și, ce-i mai important, crearea unei majorități parlamentare și a unui guvern stabil.

Discuțiile au avut loc departe de ochii presei. După întrevedere, primii au ieșit pentru a face declarații în fața presei, exponenții Blocului ACUM.

Sandu: vrem Guvern asumat de ACUM

Liderul PAS, Maia Sandu, a anunțat că la acest dialog fiecare parte și-a exprimat pozițiile și că nu s-a convenit asupra niciunei înțelegeri. Punctul de vedere a Blocului ACUM exprimat în discuțiile cu socialiștii rămâne același: ”scoaterea țării din captivitate și votarea legilor anti-oligarhice”.

”Mergem să discutăm în fracțiuni despre ce am auzit de la socialiști. Dacă se va ajunge la un numitor comun – va fi o situație, nu se va ajunge la un numitor comun – va fi altă situație. Atunci o să venim să vă spunem exact lucrurile la care am convenit. La moment noi nu am convenit nimic”, a declarat liderul PAS.

Indiferent de înțelegerile la care se va ajunge cu PSRM, Sandu dă de înțeles că o coaliție în Parlament între Blocul ACUM și PSRM nu poate fi.

”Mergem pe aranjamentul făcut public: votarea legilor anti-oligarhice și pasul doi - Guvern asumat de ACUM”, a precizat Sandu.

Zinaida Greceanîi: nu am văzut o deschidere

Președintele PSRM și a fracțiunii socialiștilor în Parlament, Zinaida Greceanîi, a declarat după discuția matinală cu cei de la ACUM că pozițiile rămân a fi rigide. Liderul socialiștilor a mai remarcat că nu a văzut o deschidere din partea exponenților ACUM.

Greceanîi susține că pozițiile expuse de ACUM vor fi analizate în fracțiunea PSRM și în funcție de decizia luată se va acționa mai departe.

”Ne-am expus pozițiile. Am luat act de ceea ce ne-am spus reciproc. Mergem să consultăm fracțiunea, la fel vor face și cei de la ACUM, după care ne întâlnim din nou și vedem ce facem mai departe”, a declarat Greceanîi.

”Pozițiile sunt rigide. Deocamdată, nu am văzut o deschidere. Vom vedea dacă se va schimba ceva după a doua întrevedere. Practic acum nu avem ce vă spune”, a adăugat președintele PSRM.

O săptămână fierbinte pe arena politică

Săptămâna aceasta urmează să fie decisă soarta de mai departe a Parlamentului ales pe data de 24 februarie. Partidele care au obținut cele mai multe mandate în noul Legislativ: PSRM, PDM Blocul ACUM, urmează să decidă dacă fac coaliții sau dacă în Moldova vor fi organizate alegeri parlamentare anticipate.

Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, s-a adresat Curții Constituționale cu o sesizare pentru a solicita o explicație cu privire la data de când încep să curgă cele trei luni pe care Parlamentul le are la dispoziție pentru a crea Guvernul sau a vota legi. Potrivit Constituției Republicii Moldova, în cazul imposibilității formării Guvernului sau al blocării procedurii de adoptare a legilor timp de 3 luni, președintele Republicii Moldova, după consultarea fracțiunilor parlamentare, poate să dizolve Parlamentul.

Adresarea lui Igor Dodon către Curte este motivată de faptul că o parte din juriști susțin că cele trei luni încep să curgă de la data validării de către Curtea Constituțională a rezultatelor alegerilor și a mandatelor de deputat (9 martie 2019), iar alții spun că din ziua ședinței de constituire a Parlamentului (21 martie). În aceste condiții nu este clar dacă ziua X este pe data de 9 iunie sau pe 21 iunie.

În urma alegerilor din 24 februarie, în Legislativ a acces PSRM cu 35 de deputați, PDM - cu 30 de parlamentari, Blocul Politic ACUM – cu 26 de mandate, Partidul ”Șor„ – cu 7 parlamentari și 3 deputați neafiliați.