Negocieri la miezul nopții: Ce decizie au luat Blocul ACUM și PSRM - Video

CHIȘINĂU, 7 iun - Sputnik. În această seară, a avut loc o întrevedere dintre reprezentanții Partidului Socialiștilor cu liderii blocului ACUM. Mâine aceștia urmează să anunțe ultima decizie, după ce vor avea o ultimă întâlnire.

Deputatul Ion Ceban a declarat pentru presă ”că blocul ACUM și-a schimbat poziția pe anumite subiecte”.

”Eu am rugat să păstrăm discreția acestor discuții, pentru noi asta este foarte important. Vom reveni mâine cu detalii, se va convoca toată fracțiunea. Noi am discutat cu Blocul ACUM, am avut foarte multe înțelegeri, avem niște teme pentru acasă, revenim mâine”, a declarat Ceban.

Jurnaliștii au insistat ca Ion Ceban să ofere mai multe detalii, pentru mai multă transparență în aceste negocieri, la care deputatul a replicat că ”transparența e cu bombă”.

Totodată, lidera PAS, Maia Sandu, după întrevederea cu socialiștii din această seară a declarat că decizia finală urmează să fie luată mâine.

”Mai sunt lucruri care trebuie discutate. Nu e termenul limită astăzi. Nu știm exact când ne vom întâlni. PSRM mâine dimineață va avea o ședință”, a declarat Maia Sandu.

Membrii Partidului Socialiștilor din Moldova (PSRM), Ion Ceaban, Gaik Vartanean, Vlad Batrâncea și Vladimir Bolea, s-au așezat la masa de discuții cu Blocul ACUM, la Parlament pentru a negocia următorii pași în vederea evitării alegerilor anticipate.