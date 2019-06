Ilan Șor: Rămânem în opoziție - Video

CHIȘINĂU, 12 iun – Sputnik. Deputatul Ilan Șor, liderul Partidului Șor, care a acces în Parlament cu 7 mandate, a declarat în această seară în cadrul unui briefing de presă că fracțiunea sa rămâne în opoziție.

Șor a amintit că partidul său a anunțat din start, după consultările pe interior, că trece în opoziție.

Liderul formațiunii a chemat toate partidele care au acces în Parlamentul de legislatura a X-a să se așeze la masa de negocieri și să găsească soluții pentru a scoate țara din criză.

Deputatul a chemat toți politicienii să rezolve criza politică în care au aruncat țara.

”Chiar la prima ședință a Parlamentului am declarat că vom îndeplini tot ce am promis în campania electorală și ne-am asumat responsabilitatea pentru cele două circumscripții în care am învins la alegeri. În prezent, Partidul Șor asta și face - elaborează noi proiecte care să ajute oamenii să trăiască mai bune”, a declarat Ilan Șor.