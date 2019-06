Pavel Filip i-a urat succes Maiei Sandu în funcția de premier al Republicii Moldova

CHIȘINĂU, 14 iun – Sputnik. Pavel Filip a anunțat în această seară în cadrul unei conferințe de presă, la care a fost însoțit de toți miniștrii din Guvernul democrat, că pleacă din funcția de premier cu conștiința împăcată și i-a urat urmașului său în această funcție, Maia Sandu, succes și multă responsabilitate.

În cadrul acestei conferințe Pavel Filip a vorbit despre acțiunile pe care le-a întreprins Guvernul pe care l-a condus timp de trei ani și jumătate și despre proiectele pe care le lasă urmașilor săi.

”Știu că vor veni acuzații despre moștenirea lăsată, dar ați văzut că încasările la buget sunt în creștere”, a declarat Filip.

”Cred în continuare și sper că vom ajunge în ziua în care această țară și oameni ei își vor hotărî singuri soarta, dar nu altcineva din afara țării. Obiectivul meu în toată această perioada a fost să facem în așa fel încât parcursul european să devină unul ireversibil”, a declarat Filip.

Pavel Filip a anunțat că a decis alături de miniștrii din Guvern să-și prezinte demisia, chiar dacă potrivit legii ei se află legal în aceste funcții.

”Am decis să ne prezentăm demisia din funcțiile care, potrivit legii, încă le executăm. Am luat această decizie pentru că în ultimele zile se fac presiuni enorme pe funcționarii publici, profesori, polițiști, medici. militari. Sunt oameni care își fac meseria și se supun țării și legii și nu unor politicieni”, a declarat Filip.

Democratul a mai făcut apel către toți funcționarii publicii și angajații în instituțiile bugetare să-și facă meseria conștiincios, iar Guvernului condus de Maia Sandu ”să nu se lanseze în vendete și răzbunări împotriva celor care nu au dorit să ia partea unei tabere”.

”Plecăm cu conștiința împăcată. În toți acești ani am respectat legile și Constituția țării așa cum am jurat acum trei ani când am intrat în funcție. Atragem atenție că plecarea noastră nu va rezolva actualul blocaj juridic și nu va anula deciziile Curții Constituționale. Criza constituțională rămâne fără soluții, sunt sigur că toți actorii politici înțeleg asta și vor găsi o ieșire din situație”, a declarat Filip.

Pavel Filip a mai spus să decizia pe care a anunțat-o PDM în această seară, ”nu înseamnă că dăm mâinile în jos sau renunțăm, vom munci în continuare pentru Moldova doar că de pe alte poziții”.

Filip i-a dorit succes premierului Maia Sandu.

”Îi doresc succes următorului prim ministru. Această funcție vine cu o mare responsabilitate. Pentru binele oamenilor sper că se va descurca mai bine decât mine”, a declarat Filip.