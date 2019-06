Sandu denunță practicile lui Filip: Iată ce făceau oamenii când el trecea pe coridor

CHIȘINĂU, 20 iun – Sputnik. Premierul Maia Sandu, care a participat în această seară la o emisiune la un post de televiziune, a fost solicitată să se pronunțe asupra situației din Executiv. Ea a spus că a fost mirată să constate că oamenii nu ieșeau din birouri atunci când trecea premierul pe coridor.

"Primul lucru pe care l-am observat și pe care vreau să-l împărtășesc este că atunci când am pășit la etajul cinci (acolo unde se află biroul prim-ministrului – n.n.) nu am văzut oameni. Și m-a mirat pentru că eu am mai lucrat în Casa Guvernului și atunci, chiar dacă nu erau covoare așa scumpe și tot felul de minuni, acolo mișunau oameni pe acele coridoare. Acum am fost surprinsă. Am discutat astăzi cu colegii de la Cancelarie și i-am întrebat unde au dispărut oamenii. Se pare că au fost niște reguli scrise sau nescrise că atunci când prim-ministrul merge pe coridor să nu mai fie nimeni să-l împiedice. Asta a fost o chestie care m-a șocat și noi le-am spus tuturor de la Cancelarie că noi ne dorim viață la toate etajele din Casa Guvernului", a declarat Maia Sandu.

Maia Sandu a mai fost întrebată cum conlucrează cu funcționarii din Casa Guvernului. Ea a spus că sunt unii care răspund comenzilor lui Vladimir Plahotniuc și sabotează activitatea noii puteri.

"Sunt oameni care salută venirea noastră și care ne spun că demult au așteptat să se elibereze de povara acelui regim, să știe că vor lucra în conformitate cu legea, că nu le va cere nimeni să facă lucruri ilegale sau amorale. Și sunt și oameni care încearcă să obstrucționeze activitatea Guvernului și vorbim, în special, de anumiți conducători de instituții strâns legați de regimul Plahotniuc, care în continuare primesc indicații și încearcă să continue practicile corupte, abuzurile din trecut", a declarat noul premier de la Chișinău.