De dimineață, președintele Igor Dodon a mers la SIS – Detalii

CHIȘINĂU, 26 iun – Sputnik. Președintele Dodon a anunțat pe pagina sa de Facebook că i-a prezentat colectivului pe noii șefi SIS.

"Astăzi, în cadrul unei ceremonii oficiale, am prezentat efectivului SIS pe noul director al Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova, colonelul Alexandru Esaulenco. De asemenea, l-am prezentat și pe noul vice-director al SIS, colonelul Artur Gumeniuc", a scris Dodon.

"Am adresat sincere felicitări noii conduceri a Serviciului, urându-le succes în realizarea obiectivelor instituției. Mi-am exprimat convingerea că domniile lor, fiind profesioniști cu experiență vastă, vor reuși în îndeplinirea misiunii de apărare a Republicii Moldova", a mai precizat el.

Dodon: Toate organele de forță trebuie să fie depolitizate

"Totodată, am reiterat importanța faptului că toate organele de forță, inclusiv Serviciul de Informații și Securitate, trebuie să fie scoase de sub influența politică și să activeze doar în baza intereselor naționale ale Republicii Moldova, iar conducerea Serviciului trebuie să fie numită doar pe criterii de profesionalism și patriotism", a spus șeful statului.

"De asemenea, am menționat că fiecare partener al Republicii Moldova – și în Vest, și în Est – are propriile interese naționale care uneori, coincid cu ale noastre, iar uneori – nu. În acest sens, am subliniat faptul că noi trebuie să reieșim, în primul rând, din interesele noastre naționale și atunci, vom fi înțeleși și respectați atât în Vest, cât și în Est", a mai menționat președintele Igor Dodon.