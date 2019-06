Putin, concluziile summitului G20: Despre întâlnirea cu Trump și situația din Ucraina

CHIȘINĂU, 29 iun - Sputnik. Nu există decizii extraordinare la finalul summitului G20, dar toţi participanţii au confirmat ataşamentul faţă de dezvoltarea sistemului mondial de comerţ, a menţionat liderul rus. În afară de aceasta, participanţii au ajuns la concluzia că trebuie să seopună difuzării informaţiilor cu privire la terorism pe Internet, a adăugat el.

Despre întâlnirea cu Trump în marja summit-ului G20

Vladimir Putin a calificat discuţia de o oră şi jumătate cu preşedintele SUA, Donald Trump, ca fiind bună, de afaceri şi pragmatică.

"Am discutat practic tot spectrul de probleme care reprezintă interes reciproc", a spus el, menţionând că a discutat cu omologul său american relaţiile economice dintre Rusia şi SUA, care sunt acum într-o stare satisfăcătoare.

În afară de aceasta, Putin a adăugat că a discutat la întâlnirea cu Trump situaţia din mai multe regiuni ale lumii. Potrivit lui Putin, aceste consultări au fost utile.

În ceea ce priveşte situaţia din Siria, Moscova şi Washingtonul, potrivit liderului de la Kremlin, se află în dialog, este stabilită o coordonare bună a acţiunilor de luptă cu terorismul, focare ale acestuia încă mai existând.

Preşedintele rus a confirmat că la întâlnire a fost abordată problema eliberării marinarilor ucraineni, reţinuţi pentru încălcarea frontierelor Federaţiei Ruse în strâmtoarea Kerci.

"Am explicat ce se întâmplă acolo, am discutat în general asupra acestui subiect, dar nu există încă o soluţie. Este pe rol cazul la judecată, trebuie să aşteptăm", a adăugat el. Potrivit şefului statului rus, revenirea marinarilor ucraineni va patrie va fi decisă în regim de lucru.

Discuţiile cu Theresa May

În ceea ce priveşte întrevederea cu premierul britanic Theresa May, potrivit lui Putin, a fost una necesară, în pofida faptului că May își părăseşte funcţia. E un pas mic, dar într-o direcţie pozitivă, şi nu se va pierde în van, consideră liderul rus.

El a subliniat că relaţiile în format deplin dintre Rusia şi Marea Britanie nu trebuie să aibă de suferit din cauza cazului Skripal.

Putin a explicat că interesul faţă de această problemă a fost provocat de un interviu pe care l-a dat pentru Financial Times. "Premierul a pus întrebarea tranşant şi am fost nevoit să răspund", a spus el. El a adăugat că părțile au discutat această problemă și și-au clarificat pozițiile

Pe de altă parte, Putin a menționat că nicio întreprindere britanică nu a plecat de pe piața rusă și nici nu are de gând să o facă. Dimpotrivă, intenționează să dezvolte cooperarea. Iar sarcina politicienilor este să nu împiedice dezvoltarea firească a lucrurilor, a concluzionat președintele rus.

”Formatul normand” privind reglementarea în Donbas

Liderul rus a declarat că trebuie făcut uz de toate instrumentele pentru a soluționa problema privind reglementarea situației în Donbas. De aceea ”formatul normand” va fi utilizat și în continuare (Federația Rusă, Franța, Germania, Ucraina).

”Am discutat acest lucru și ne-am înțeles să utilizăm acest format în continuare, am discutat unele chestiuni ce țin de agenda bilaterală și despre continuarea activității în ”formatul normand”, a spus Putin, fiind întrebat despre negocierile cu Angela Merkel.

Potrivit lui Putin, el a fost de acord cu ”cancelarul că trebuie făcut uz de toate instrumentele”. ”De fapt, nici nu sunt atât de multe, iar unul dintre cela active este ”formatul normand”, a subliniat președintele Rusiei.

Totodată, el a declarat că nu există ceva concret în urma întâlnirilor în acest format.

Prelungirea acordului OPEC+

Potrivit lui Putin, acordul OPEC+ cu privire la reducerea producției de țiței ar putea fi extins pentru încă o jumătate de an sau nouă luni.

Făcând un bilanț al întrevederii cu Mohammed Bin Salman Al Saud, prinţul coroanei saudite, în cadrul summitului G20, Putin a comunicat la conferința de presă că cele două țări au ajuns la o poziție comună cu privirea la viitorul acordului OPEC+ și vor pleda pentru prelungirea acestuia, în actualul volum de reducere a extracției de petrol.

”Ne vom mai gândi la termen, șase sau nouă luni. Posibil, până la nouă luni”, a menționat Putin.

Acordul de la Paris privind schimbările climatice

Putin a declarat că Federația Rusă va respecta în deplină măsură Acordul de la Paris privind schimbările climatice.

”În ceea ce ține de Rusia, am vorbit despre aceasta în repetate rânduri și am confirmat acest lucru și în cadrul forumului, am stabilit în documentul final. Intenționăm să respectăm în deplină măsură angajamentele pe care ni le-am asumat. În timpul apropiat vom trece la ratificarea acestor acorduri, vom efectua procedurile necesare la nivel de stat”, a precizat el.

Totodată, șeful statului rus a menționat că SUA și-au anunțat disponibilitatea de a se implica în activitatea privind agenda ecologică, însă conform propriului program, nu în cadrul Acordului.

”Știm cu toții care este poziția actualei administrații cu privire la Acordul de la Paris, dar trebuie să constatăm că restul participanților la forum și-au confirmat disponibilitatea de a respecta și realiza înțelegerile la care s-a ajuns în cadrul Acordului de la Paris”, a adăugat Putin.