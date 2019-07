Primele declarații făcute de Harunjen după demisie - detalii

CHIȘINĂU, 11 iul - Sputnik. Procurorul general, Eduard Harunjen, și-a anunțat demisia de onoare, iar președintele Igor Dodon a semnat deja decretul de eliberare din funcție. Harunjen a făcut mai multe declarații pentru jurnaliști imediat după ce și-a anunțat demisia.

”Am făcut-o astăzi fiindcă am vrut să plec cu capul sus și fără anumite dubii, fără bănuieli care s-au plasat în spațiul public, precum că eu aș fi comis anumite abuzuri. Am așteptat cu nerăbdare această hotărâre a Consiliului Superior aș Procurorilor, după care am decis să fac acest lucru”, a declarat Harunjen.

Totodată, acesta a declarat că nu-și dorește ca ambițiile politicienilor să pună la îndoială activitatea Procuraturii, ”iar tot ce am făcut pe parcursul a trei ani de zile să fie contestat de avocați în judecată”.

Fiind rugat să comenteze acuzațiile la adresa sa privind uzurparea puterii în stat, Harunjen a declarat că ”eu nu particip la realizarea puterii de stat”.

Procurorul general, Eduard Harunjen, și-a depus astăzi, 11 iulie, demisia în fața președintelui Republicii Moldova. Igor Dodon a semnat decretul de eliberare a acestuia din funcție în baza cererii depuse.

Potrivit șefului statului, noul procuror general trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, experiență în organele Procuraturii, să fie integru și capabil să restabilească buna imagine a instituției, asigurând, prin supremația legii, investigarea multiplelor ilegalități, inclusiv a celor comise în trecut.