Politicienii moldoveni se întrec la selfie-uri, în loc să viziteze satele – expert

CHIȘINĂU, 9 aug – Sputnik. Politicienii moldoveni ar reuși să convină într-o jumătate de oră în privința priorităților de dezvoltare a țării, dacă ar renunța la pretențiile reciproce, la aspectele de ordin secundar și s-ar concentra pe problemele reale ale Moldovei, a apreciat fostul ministru adjunct de Externe Valeriu Ostalep, directorul Institutului de Studii Diplomatice, Politice și Securitate, invitat în studioul Radio Sputnik.

Populația este interesată de fapte concrete legate de economie, numărul locurilor de muncă și crearea altor noi, a subliniat Valeriu Ostalep.

În plus, politicienii moldoveni ar trebui să înceteze să urmeze necondiționat toate sfaturile funcționarilor occidentali, a adăugat interlocutorul Sputnik.

„Ce legătură are ambasadorul american cu politica internă a Moldovei? Nu are dreptul să comenteze, să dea sfaturi, în general nu are dreptul să intervină. Iar politicienii noștri au organizat o competiție de selfie-uri – cine face mai multe poze cu el”, a menționat Valeriu Ostalep.

Expertul a constatat că politicienii moldoveni rareori vizitează satele și nu conștientizează necesitățile reale ale oamenilor din raioanele Moldovei.

„Ne-am dori să-i vedem mai puțin la televizor, la București și la Bruxelles. Vrem să-i vedem în sate, să afle de la oameni care le sunt necesitățile. Și atunci nu vor retrage trupele, dar poate se vor retrage pe ei înșiși din guvern, pentru că vor înțelege că nu prea corespund pozițiilor pe care le ocupă”, a apreciat Valeriu Ostalep.

Interesele politicienilor occidentali nu reflectă nevoile populației Moldovei, nu țin cont de interesele poporului nostru, a mai spus expertul.

Este puțin probabil ca Berlinul și Bruxelles-ul să înțeleagă ce își doresc oamenii noștri, a punctat el.

„A dezvolta statul și economia moldovenească nu înseamnă a lua iarăși și iarăși credite, urmând instrucțiunile FMI, și a intra în jocuri geopolitice. Trebuie mai puțin de luat dejunul cu ambasadorii occidentali și de mers mai des în satele moldovenești. Doar în acest caz programul de acțiuni va fi clar pentru toți, va exista mai puțină geopolitică și mai multe fapte concrete”, a concluzionat Valeriu Ostalep.