Din cauza politicienilor, Moldova a pierdut piața rusească

CHIȘINĂU, 13 aug – Sputnik. Moscova a fost întotdeauna (și rămâne) consecventă în relațiile sale cu Chișinăul, întinzându-i în repetate rânduri o mână prietenoasă. Însă mai mulți politicieni din Moldova, de dragul intereselor lor înguste, au inventat dușmani din afară, pentru a abate atenția poporului și a-l ațâța.

„Chișinăul este cel care, pe parcursul a treizeci de ani, inventează povești de groază. Despre ocupație, precum că pentru toate și întotdeauna este vinovată Moscova. Politicienii din Moldova au inventat un dușman extern de dragul intereselor lor meschine”, a menționat Ostalep pentru Sputnik Moldova.

Acesta a amintit că, semnând Acordul de liber schimb cu UE, Moldova a pierdut piața Rusiei.

„Exclusiv din cauza intereselor înguste ale conducătorilor moldoveni, în anul 2014 noi am pierdut piața rusească pentru care se luptă o lume întreagă. Noi însă am cedat-o de bunăvoie, dar ce am obținut în schimb? Călătorind prin Moldova, observ că noi deja nu mai producem nimic”, a spus analistul politic.