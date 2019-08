Chișinău Arena, o mare țeapă: Statul, prejudiciat de milioane de euro - Video

Chișinău Arena este un proiect necesar Republicii Moldova și trebuie să fie finalizat. La moment, Arena este construită în proporție de 80-85%. Declarația a fost făcută de șeful statului, Igor Dodon după ședința Consiliului Suprem de Securitate. În context, șeful statului a spus că la moment se caută resurse din afara bugetului de stat. Totodată, se investighează în ce condiții a fost semnat acest acord de parteneriat public-privat, care, potrivit lui Dodon, este o încălcare și delapidare de fonduri de la bugetul de stat, iar pe acest caz sunt deschise cauze penale.

Președintele țării a anunțat că din bugetul de stat s-au investit 200 de milioane de lei, iar investitorul privat, cu care s-a semnat acordul, a investit circa 20 milioane de euro.

Potrivit lui, „conform acordului, statul este obligat, în decurs de 11 ani, să plătească din buget câte trei milioane de euro (în fiecare an – n.n.). Adică, în afară de 10 milioane de euro, care s-au achitat, statul și-a asumat să mai achite 33 milioane de euro timp de 11 ani. Consider că, statul are alte priorități și trebuie să găsim formula, cum, de unde luăm bani pentru a achita. Investitorul a investit banii proprii și ca gaj pentru aceste investiții i s-au dat 59 de hectare de teren public, care a fost evaluat la 3 milioane de euro. Un hectar acolo costă 3 milioane de euro, nu 60 hectare. Costul terenului, care este pus în gaj, e de câteva ori mai mare decât tot volumul investiției. Aici trebuie să ne clarificăm cu cei care au semnat”, a menționat Igor Dodon.

Președintele a mai spus că darea în folosință a construcției ar putea avea loc către sfârșitul lunii octombrie.