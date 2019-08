Vitalie Marinuță, cu pistolul la conferință de presă

CHIȘINĂU, 19 aug – Sputnik. Fostul ministru al Apărării Vitalie Marinuță și-a folosit dreptul la replică și a venit cu răspunsuri la acuzațiile aduse de actualul ministru, Pavel Voicu, în cadrul unei conferințe de presă.

Marinuță spune că este dezamăgit de învinuirile aduse de actuala conducere a Ministerului Apărării și că arma pe care și-ar fi dăruit-o singur a primit-o cadou de la Armata Națională, pentru aportul adus la dezvoltarea sectorului militar.

Mai mult, Vitalie Marinuță a prezentat jurnaliștilor pistolul pe care este scris numele său și despre care spune că este înregistrat legal, declarat la Poliție și înscris în declarația de avere și interese.

„Eu am și o sabie pe care am primit-o cadou de la ministrul Apărării al României. Am și un cuțit primit cadou de la un alt ministru al Apărării al României”, a menționat Marinuță.

Fostul ministru al Apărării respinge și acuzația că ar fi vândut ilegal armament.

„Procuratura Generală, de două ori, a cercetat cauza și a decis că totul a fost legal”, a declarat Marinuță.

Totodată, fostul ministru al Apărării a declarat că în patru ani și jumătate, cât a fost la conducerea instituției, a acordat grade militarevreo la vreo 400-500 de persoane, dar „toate au fost asumate”.

„În dorința lor de a-mi murdări numele, poate vor găsi vreun caz care mi-a scăpat, nu exclud. Fiecare grad a fost gândit de echipa Marelui Stat Major și fiecare grad acordat de mine este unul asumat”, a precizat ex-ministrul Apărării.

Vitalie Marinuță are și un regret. Acesta spune că nu-și va ierta faptul că l-a acceptat în funcție de șef al Marelui Stat Major pe Igor Gorgan. Mai mult, Marinuță spune că a luat această decizie sub presiunea unor politicieni aflați atunci la guvernare.