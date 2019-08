Anunțul făcut de Nicu Popescu de Ziua Independenței: Ce urmează în relația cu România

„Ne dorim foarte mult, după ce am obținut independența politică și economică, să o obținem și pe cea energetică”, anunță ministrul moldovean de Externe, Nicu Popescu.

CHIȘINĂU, 27 august – Sputnik. O ședință comună a guvernelor de la Chișinău și București ar urma să aibă loc în viitorul apropiat, potrivit anunțului făcut de ministrul de Externe al Republicii Moldova, Nicu Popescu, de Ziua Independenței, 27 august, într-o postare pe Facebook.

Șeful diplomației de la Chișinău anunță că, în cadrul vizitei de zilele trecute la București, a „subliniat” că, „după ce am obținut independența politică și economică”, este nevoie „să o obținem și pe cea energetică”.

„În curând vom desfășura ședința comună a Guvernelor Republicii Moldova și României. Ne întâlnim foarte des și discutăm intens cu prietenii noştri români, pentru că vrem să rezolvăm problemele oamenilor de pe ambele maluri ale Prutului”, a scris Nicu Popescu.

Oficialul a precizat că a efectuat a treia vizită la București de la preluarea, în iunie, a mandatului de ministru de Externe al Republicii Moldova.

„Am discutat cu ministrul român de Externe despre dinamizarea relațiilor moldo-române, sprijinul României pentru parcursul european al Republicii Moldova, pentru a ancora țara noastră ireversibil în spațiul european. Am convenit cu doamna Mănescu că vom face aceasta în special prin interconectări energetice sigure, infrastructură de calitate și telecomunicații la prețuri accesibile”, a relatat Nicu Popescu.

„Pentru că eram în ajunul Zilei Independenței Republicii Moldova, am subliniat că ne dorim foarte mult, după ce am obținut independența politică și economică, să o obținem și pe cea energetică. În același context, am menționat că Republica Moldova nu-și dorește prezența oricăror trupe militare străine pe teritoriul nostru”, a mai povestit pe Facebook ministrul de Externe al Republicii Moldova.