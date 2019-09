Năstase cere ajutorul FBI pentru a-i aduce în Moldova pe Plahotniuc și Șor

CHIȘINĂU, 18 sept — Sputnik. Ministerul moldovean de Interne, Andrei Năstase, scrie pe pagina sa de Facebook că în cadrul vizitei în SUA a avut întrevederi cu înalți funcționari ai Biroului Federal de Investigații (FBI), cărora le-a înmânat o scrisoare.

"[…] astăzi, din postura de viceprim-ministru și ministru al Afacerilor Interne, am reușit să pun în mod oficial pe agenda Biroului Federal de Investigații (FBI) furtul miliardului, laundromatul mafiei internaționale și toate celelalte scheme care au ruinat sistemul financiar-bancar și au secătuit țara noastră de resurse atât de necesare", a scris Andrei Năstase pe pagina sa de Facebook.

El a afirmat că le-a cerut funcționarilor FBI să contribuie la aducerea în fața justiției moldovenești a fostului lider PDM Vladimir Plahotniuc și a deputatului Ilan Șor.

"Am avut, în debutul vizitei mele în Statele Unite ale Americii, întrevederi cu înalți funcționari ai FBI și am înmânat scrisoarea prin care le solicit partenerilor americani să ne ofere suportul plenar în localizarea și aducerea în fața justiției din Republica Moldova a tuturor celor care au comis aceste fărădelegi, începând cu Plahotniuc și Șor și toți complicii lor. Am primit asigurări că FBI ne va oferi întreg sprijinul pentru ca în țara noastră să se facă, în sfârșit, dreptate", a scris Năstase pe Facebook.

Dosarul în care este vizat Plahotniuc: constituirea unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor

Amintim că Vladimir Plahotniuc este vizat într-un dosar penal intentat în Republica Moldova. Potrivit vicepreședintelui Parlamentului Alexandru Slusari, Plahotniuc figurează într-un dosar penal „sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor”.

Pe 1 august Slusari s-a adresat Procuraturii Anticorupție cu rugămintea de a fi examinate tranzacțiile dubioase din anul 2011 în care a fost implicat Plahotniuc, precum și de a verifica achitarea impozitului pe venit din suma obținută în urma acestor tranzacții.

„Vă informăm că, în partea ce ține de Procuratura Anticorupție, circumstanțele expuse în demers sunt examinate în cadrul cauzei penale nr. 2018978175, preluate de la autoritățile competente ale României, sub aspectul infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, șantaj, înșelăciune și spălare a banilor”, se arată în răspunsul semnat de procurorul adjunct interimar al procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Oleg Iachimovschi.

Ilan Șor: urmărit în două episoade ale dosarului penal privind fraudarea sistemului bancar

În același timp, în data de 15 august, și liderul fracțiunii Partidului Șor, Ilan Șor, a rămas fără imunitate parlamentară. Deputații i-au ridicat imunitatea parlamentară, la solicitarea procurorului general interimar, Dumitru Robu.

Cererea de ridicare a imunității a fost solicitată de organul de urmărire penală în cadrul unui nou dosar deschis la începutul lunii august de Procuratura Anticorupție în marele dosar de fraudare a sistemului bancar. Obiectul investigației îl reprezintă multitudinea de acțiuni a unui grup de persoane, îndreptate la devalizarea în perioada anilor 2010-2014 a sistemului bancar din Moldova, prin sustragerea mijloacelor bănești în proporții deosebit de mari din Banca de Economii, Banca socială și Unibank.

”În cadrul urmăririi penale au fost administrate probe ce indică asupra faptului comiterii de către Ilan Șor, care la moment are calitate de deputat, a infracțiunii prevăzute de Codul Penal, art. 335, alin (3) – abuzul de serviciu săvârșit de către administratorul unei bănci în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizații criminale”, se menționează în raportul Comisiei juridice, numiri și imunități.

Astfel, potrivit comisiei, la data de 15 august 2019, în privința lui Ilan Șor a fost emisă o ordonanță de completare a acuzării, acesta fiind acuzat de abuz de serviciu.