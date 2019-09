Un deputat a părăsit fracțiunea ”DA” și candidează la Primăria Chișinău - Video

CHIȘINĂU, 18 sept – Sputnik. Deputatul Octavian Țâcu părăsește fracțiunea PPDA. Anunțul a fost făcut de acesta cu puțin timp în urmă. Țâcu mai spune că va rămâne în calitate de deputat independent al blocului ACUM.

”Am fost alături de blocul ACUM de la începuturi. Sunt fondator al mișcării de rezistență națională al ACUM, care s-a creat în condițiile invalidării votului pentru Chișinău. Am fost alături de protestatari din 2016, l-am susținut personal pe Andrei Năstase în această campanie electorală pentru Primăria Chișinău”, a declarat Octavian Țâcu.

Istoricul susține că și-ar fi dorit ca blocul ACUM să activeze în spiritul mișcării de rezistență ACUM, dar nu a reușit. Mai mult, acesta este de părere că blocul ACUM a fost o construcție politică neordinară.

”M-am expus critic cu privire la numirile care s-au făcut, la înțelegerile și cârdășiile cu socialiștii, am fost care a fost împotriva acestei alianței, dar am susținut în totalitate guvernului Maiei Sandu. Consider că am epuizat toate posibilitățile și capacitățile de a schimba pe interior lucrurile”, a mai adăugat deputatul.

Totodată, Octavian Țâcu spune că va candida la Primăria Chișinău și l-a încurajat pe Andrei Năstase, care intenționează să se înregistreze pentru alegeri, să rămână la Ministerul Afacerilor Interne și să-i ofere împreună cu partidul Platforma DA șansa de a câștiga această bătălie.

Amintim, recent deputata Arina Spătaru a plecat din funcția de membră a Biroului permanent al Partidului Platforma DA. Cu doar două zile înaintea acesteia și Stanislav Pavlovschi și-a anunțat demisia din funcția de vicepreședinte al Partidului Platforma DA.