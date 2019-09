Va crește sau nu numărul ministerelor: Ce spune Maia Sandu

CHIȘINĂU, 24 sept - Sputnik. Premierul Maia Sandu a susținut astăzi o conferință de presă în care a prezentat raportul de activitate pentru 100 de zile de mandat al Guvernului în fruntea căruia se află. Maia Sandu a ținut să-și laude colegii, dar și să accentueze că aceștia depun tot efortul pentru a mișca lucrurile din loc. Chiar dacă până în prezent am putut observa doar rețineri ale persoanelor care au avut direct sau indirect tangență cu fosta guvernare, premierul dă asigurări că actuala guvernare se axează pe creșterea bunăstării cetățenilor, dar și construirea unei justiții corecte și care să nu poată fi influențată politic.

Maia Sandu a fost întrebată de reporterii Sputnik Moldova dacă este posibil ca să se renunțe la practica în care un minister gestionează mai multe domenii, cum este în prezent.

Maia Sandu a răspuns precizând că faptul că unele ministere gestionează prea multe domenii pune în dificultate noii miniștri.

”Am discutat acest subiect despre faptul că unele ministere sunt prea aglomerate și acesta a fost un populism al partidului Democrat atunci când au vrut să demonstreze reforma administrației publice centrale și creșterea eficienței. Eficiența nu a crescut, nici cheltuielile nu s-au redus. Au fost aglomerate instituțiile pentru ca să se facă lucru mai dificil”, a precizat Maia Sandu.

Răspunzând la întrebarea jurnalistului Sputnik Moldova dacă există posibilitatea ca în viitorul apropiat să nu mai avem ministere comasate și dacă acest lucru nu ar eficientiza activitatea fiecărui minister în parte, premierul Sandu a făcut câteva precizări.

"Problema separării ministerelor trebuie să o discutăm la nivel politic, în Parlament pentru că este o decizie care depășește Guvernul. Nu sunt împotrivă. Am zis mai devreme că a fost o decizie foarte proastă comasarea Ministerului Sănătății cu Ministerul Muncii Protecției Sociale pentru că sunt lucruri diferite. Și pentru că prin această decizie s-a slăbit capacitatea ministerului Protecției Sociale și suntem o țară săracă, avem nevoie de capacitate mare acolo”, a mai spus Maia Sandu.

Sputnik Moldova a mai întrebat dacă este posibil ca să fie organizată o evaluare a miniștrilor, inclusiv a secretarilor de stat. Răspunzând la întrebare, Maia Sandu nu a ezitat să-și laude colegii. Aceasta consideră că cabinetul de miniștri în fruntea căruia se află este unul dintre cel mai onest.

”Nu am pretenții la colegii mei. Am spus și mai devreme, este cel mai onest Guvern pe care l-a avut vreodată Republica Moldova. Da lucrăm în condiții foarte dificile, dar o să reuși. Nu am pretenții și nu pot să am pretenții la secretarii de stat pentru că au fost angajați de o săptămână două. Pentru că a durat o perioadă până am scăpat de secretarii PD-ului. Echipele abia se formează și de acum încolo poate să ne fie mai ușor ”, a mai precizat Maia Sandu.

Cabinetul de Miniștri al Republicii Moldova condus de Maia Sandu a fost instalat pe 8 iunie 2019. Principalul scop declarat de Cabinetul de Miniștri a fost ”dezoligarhizarea” țării.

Recent s-au împlinit 100 de zile de la învestirea Guvernului Sandu. În acest răstimp, Executivul a reușit să adopte un șir de măsuri importante privind politica fiscală, au aprobat schimbarea procedurii de alegere a procurorului general, au operat remanieri de cadre în Guvern și într-un șir de structuri de stat.