Iată despre ce va discuta Maia Sandu în cadrul vizitei la Moscova - Detalii

CHIȘINĂU, 26 sept - Sputnik. Premierul moldovean, Maia Sandu, a vorbit într-o emisiune televizată despre subiectele care intenționează să le discute în timpul vizitei sale la Moscova.

"Am planificat o vizită, dar nu am stabilit o dată exactă. Nici astăzi nu am o dată concretă. Atunci când va fi stabilită o dată concretă eu voi comunica”, a precizat Maia Sandu.

Potrivit premierului, este necesar ca să fie oferite câteva soluții pe care Moscova și Chișinăul le are. În special, este vorba de sfera comercială și economică.

”Avem anumite impedimente care au fost impuse de Federația Rusă în momentul în care am semnat contractul de comerț liber cu UE și ne dorim să se elimine aceste impedimente și ca să poată exporta companiile care vor să exporte în Federația Rusă. Acesta este punctul principal pe agenda relațiilor comerciale”, a precizat Maia Sandu.

Maia Sandu a spus că un alt subiect care intenționează să-l discute la Moscova este contractul de furnizare a gazelor naturale.

”Vom discuta despre contractul de furnizare a gazelor naturale de la 1 ianuarie 2020”, a precizat premierul.

Relațiile dintre Moscova și Chișinău s-au deteriorat în vara anului 2014, când Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de Asociere cu Uniunea Europeană. Conform Acordului, Moldova trebuie să-și deschidă totalmente piața pentru mărfurile europene. Rusia a impus un embargo temporar la importul anumitor tipuri de produse moldovenești, de teamă că prin Moldova s-ar putea produce reexportarea mărfurilor din UE.