Dodon le-a solicitat SUA, UE și Rusiei să-și mențină consensul în privința Moldovei

CHIȘINĂU, 26 sept – Sputnik. Principala provocare atât în fața noii coaliții de guvernare, cât și față de forțele mari geopolitice care au susținut schimbările democratice de la Chișinău este: vom da oare dovadă de maturitate politică suficientă pentru a merge mai departe decât scoaterea statului din captivitatea unor oligarhi? Sunt ferm convins că acest consens intern și extern fără precedent poate și trebuie să fie utilizat de noi toți pentru a realiza schimbări reale în calitatea vieții cetățenilor, pentru a găsi o soluție politică de soluționare a problemei transnistrene, pentru a da o nouă șansă Republicii Moldova. Declarația a fost făcută de președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, în cadrul Adunării Generale ONU de la New York.

”Din 8 iunie 2019, Republica Moldova este guvernată de o coaliție parlamentară formată din partide politice care reprezintă marea majoritate a populației țării. Este un caz unic pentru Republica Moldova, când două forțe politice cu doctrine și preferințe geopolitice diametral opuse acționează în comun pentru a guverna și soluționa problemele stringente ale țării”, a declarat Dodon de la tribuna ONU.

Potrivit șefului statului, important este că acest consens intern este întărit și prin poziția comună a principalilor parteneri de dezvoltare ai Republicii Moldova și a marilor puteri mondiale, inclusiv Federația Rusă, Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană.

”Acesta este un caz exclusiv în politica internațională, când mai multe forțe geopolitice și-au unificat eforturile împotriva unui regim criminal, care a luat în captivitate un stat întreg”, a menționat președintele.

Potrivit lui, ”o astfel de situație și conjunctură rarisimă de acord pe plan intern și extern ne alimentează speranțele în avansarea reală pe calea reformelor interne extrem de necesare, cum ar fi reforma justiției și lupta cu corupția, și pe calea soluționării problemei transnistrene”.

Unul din elementele consolidatoare ale actualei coaliții de guvernare din Republica Moldova, în opinia șefului statului, este conștientizarea importanței și disponibilitatea de a promova o politică externă echilibrată cu toți partenerii strategici ai țării.

”Exponenții ambelor formațiuni politice din majoritatea parlamentară au stabilit deja un dialog constructiv cu partenerii din Est și cei din Vest, acest fapt sporind esențial șansele noastre pentru obținerea suportului extern de care avem nevoie”, a declarat președintele la ONU.

Igor Dodon a reiterat că acum în Moldova există o abordare comună în ceea ce privește necesitatea respectării tuturor acordurilor politice și economice semnate de țara noastră, inclusiv Acordul de Asociere cu UE și cooperarea în cadrul CSI.

”Un loc distinct pe agenda noastră revine relațiilor cu cele două țări vecine și prietene ale Republicii Moldova – România și Ucraina. Confruntându-ne cu probleme similare, vedem în aprofundarea relațiilor noastre umanitare, economice, politice și sociale un enorm potențial de dezvoltare spre beneficiul cetățenilor”, a spus șeful statului.

La finalul discursului de la tribuna ONU, președintele a accentuat încă o dată importanța menținerii consensului principalilor actori geopolitici în privința Republicii Moldova. Potrivit lui, doar în asemenea circumstanțe cresc șansele soluționării celor mai grave probleme cu care se confruntă Moldova, inclusiv problema transnistreană.

Președintele Igor Dodon a reconfirmat atașamentul Republicii Moldova față de abordările ONU vizavi de principalele probleme cu care se confruntă umanitatea în acest moment.

”Republica Moldova rămâne ferm angajată respectării principiilor Cartei ONU și viziunii de dezvoltare durabilă, ancorată în Agenda 2030. Determinarea noastră are la bază conștientizarea deplină a caracterului imperativ al solidarității națiunilor în fața provocărilor contemporane. Suntem câteva sute de popoare și țări, dar avem o singură casă, o singură planetă de care trebuie să ne îngrijim împreună, indiferent de locul nostru sub soare”, a declarat președintele Republicii Moldova la Adunarea Generală ONU de la New York.