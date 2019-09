Igor Dodon, despre vizita la New York: Foarte productivă

CHIȘINĂU, 28 sept - Sputnik. Președintele Igor Dodon a apreciat drept "foarte productivă" vizita oficială pe care a efectuat-o la New York, Statele Unite ale Americii, unde a participat la Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite.

"Pe parcursul a câteva zile am participat la zeci de întruniri în format bilateral și multilateral, inclusiv întrevederi cu președinții a șapte state (SUA, Turcia, România, Bulgaria, Kazahstan, Estonia și Letonia). Am avut o discuție foarte productiva cu Secretarul General al ONU, adjunctul Secretarului de Stat al SUA, reprezentanții organizațiilor evreiești. Am participat cu un discurs la Forumul politic pentru Obiectivele Dezvoltării Durabile și am discutat cu reprezentanții diasporei moldovenești din SUA", a scris Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

El a precizat că evenimentul cheie l-a constituit discursul rostit de la tribuna Adunării Generale a ONU, în cadrul căruia a comunicat despre cele mai actuale aspecte ale vieții politice și sociale a Republicii Moldova.

"Consider această vizită drept una de succes in cadrul căreia ne-a reușit să promovăm interesele și aspirațiile Republicii Moldova pe arena internațională", a conchis șeful statului.