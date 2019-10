Iată cine sunt cei care vor decide cine va fi viitorul Procuror General al țării

CHIȘINĂU, 18 oct – Sputnik. Ministerul Justiției a publicat lista membrilor care vor face parte din Comisia pentru preselectarea candidaților la funcția de Procuror General.

Astfel, Comisia de preselecție a candidaților la funcția de Procuror General va avea șapte membri. Este vorba de ministrul Justiției, Olesea Stamate, fostul judecător Raisa Botezatu, expertul internațional în domeniul procuraturii James Hamilton, doctorul în Drept, profesorul universitar Sergiu Baieșu, directorul executiv al Asociației Obștești „Asociația pentru Democrație Participativă", reprezentant al societății civile, Igor Boțan, expertul național desemnat de Președintele Parlamentului, Dumitru Postovan și Tatiana Buianina - psiholog, membru fără drept de vot.

Secretariatul Comisiei va fi asigurat de către Natalia Graur, șeful Serviciului resurse umane și probleme speciale din cadrul Ministerului Justiției.

”Activitățile din cadrul Comisiei vor fi desfășurate în conformitate cu prevederile Regulamentului privind modul de organizare și desfășurare a preselecției candidaților la funcția de Procuror General”, anunță Ministerul Justiției.

A început preselecția candidaților la funcția de Procuror General

Ministerul Justiției al Republicii Moldova a inițiat, la sfârșitul lunii septembrie, preselecția candidaților la funcția de Procuror General al Republicii Moldova. Concursul se va desfășura conform noilor prevederi ale Legii cu privire la Procuratură care au intrat în vigoare pe data de 21 septembrie 2019.

Pentru funcția de Procuror General poate candida persoana care deține cetățenia Republicii Moldova; cunoaște limba română; are o experiență profesională de cel puțin zece ani în domeniul dreptului, dintre care cel puțin cinci ani în funcția de procuror sau judecător ori opt ani în funcția de avocat sau ofițer de urmărire penală; în privința ei nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară; are diplomă de studii superioare de licență și diplomă de studii superioare de master în domeniul dreptului sau un alt act de studii în domeniul dreptului echivalent acestora, recunoscut de structura abilitată pentru recunoașterea și echivalarea actelor de studii și calificărilor; se bucură de o reputație ireproșabilă; anterior, nu i-a fost constatată vinovăția pentru săvârșirea unei infracțiuni; este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcției de procuror; are calități manageriale; în ultimii trei ani până la anunţarea concursului nu a fost membru şi/sau nu a desfășurat activități cu caracter politic în cadrul unui partid politic sau al unei organizaţii social-politice; în ultimele șase luni nu a deținut calitatea de membru al Consiliului Superior al Procurorilor.

Candidații pot depune personal la sediul Ministerului Justiției, prin poștă sau prin e-mail dosarul de concurs, care va conține cererea de participare la concurs; scrisoarea de motivare; conceptul de management și dezvoltare instituțională care se depune atât pe suport hârtie, cât și în format electronic; curriculum vitae; copia de pe diploma de studii; copia de pe carnetul de muncă, în cazul candidaților care au carnet de muncă; cazierul judiciar.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor este 20 octombrie, ora 23:59.

Ministrul Justiției, Olesea Stamate, a declarat anterior pentru Sputnik Moldova că deocamdată la concurs s-a înscris doar un singur candidat. Numele acestuia nu a fost făcut public.

Noul procuror va fi numit în baza unor reguli noi

Potrivit modificărilor votate, concursul pentru funcția de procuror general constă din două etape: preselecția candidaților de către Comisia constituită de Ministerul Justiției și selecția candidatului de către Consiliul Superior al Procurorilor.

Legea stabilește ca numirea procurorului general de către Președintele țării să se facă la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor din rândul candidaților propuși de către Comisia constituită de Ministerul Justiției. Lista candidaților selectați precum și dosarele de participare la concurs se prezintă ulterior Consiliului Superior al Procurorilor pentru selectarea unui candidat, pe care îl va propune spre numire Președintelui Republicii Moldova.

Numărul candidaților selectați de Comisia de concurs și propuși Consiliului Superior al Procurorilor nu trebuie să fie mai mic de doi, dând, astfel, posibilitatea organului colegial alegerea unei singure candidaturi și propunerea acesteia spre numire Președintelui țării.

De asemenea, a fost modificată și partea ce ține de instituția respingerii candidaturii pentru funcția de Procuror General de către Președintele țării.

Astfel, s-a stabilit că, în situațiile de respingere a candidaturii de către Președintele Republicii Moldova, Consiliul Superior al Procurorilor restituie Comisiei de concurs lista candidaților prezentată anterior. În urma înlăturării încălcărilor constatate, Comisia poate prezenta Consiliului Superior al Procurorilor aceeași listă sau o altă listă de candidați din rândul candidaților care au depus dosarele pentru concurs, iar în funcție de abaterile constatate, Comisia poate decide reluarea preselecției candidaților.

Totodată, pentru sporirea credibilității Consiliului Superior al Procurorilor a fost majorat numărul de membri din rândul societății civile cu un membru, selectat de către Guvern. Președintele Uniunii Avocaților și Avocatul Poporului vor avea calitatea de membru de drept în Consiliul Superior al Procurorilor, astfel, Consiliul Superior al Procurorilor va fi constituit din 15 membri.

O altă modificare votată la lege constă în completarea art. 57 alin. (3) cu prevederea conform căreia, încetarea mandatului procurorului general în condițiile alin. (1) art. 57 are loc prin decretul Președintelui Republicii Moldova la propunerea Consiliului Superior al Procurorilor.

Condiția de verificare și testare cu utilizarea detectorului comportamentului simulat (poligrafului) a candidaților la funcția de procuror general, procuror-șef și procuror a fost exclusă.

Mandatul Procurorului General este de 7 ani.