Leonid Pasecinik: Zelenski ar putea rămâne doar un “președinte al speranței”

În ultima perioadă, Kievul au făcut suficiente declarații răsunătoare despre modul în care ar trebui restabilită pacea în Donbas. Într-un interviu oferit agenției RIA Novosti, liderul autoproclamatei Republici Populare Lugansk (RPL), Leonid Pasecinik, a spus cum sunt percepute în republică aceste promisiuni ale Kievului, inclusiv declarațiile președintelui Ucrainei privind rezolvarea conflictului din Donbas în timp de un an.

De asemenea, liderul RPL a explicat de ce până în prezent nu a avut loc un schimb de amploare de prizonieri și retragerea trupelor la Zolotoe.

- Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenscki, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că intenționează să soluționeze conflictul din Donbas în decursul unui an. Cum credeți, ce cale ar trebui să urmeze liderul ucrainean pentru a-și realiza obiectivele?

- Pentru realizarea acestei decizii, domnul Zelenski va trebuie să dea dovadă de voință. Chiar dacă a numit un termen concret, în republici aceste declarații au fost percepute fără prea mare entuziasm.

Zelenski și echipa lui au făcut destule promisiuni, dar au făcut chiar mai puține decât Poroșenko, care nu a făcut nimic bun. Mai mult decât atât, auzim permanent despre niște noi planuri de instaurare a păcii în Donbas. Se creează impresia că ar fi parte a unei noi mode politice – anterior politicienii ucraineni se întreceau în descrierea metodelor de nimicire a populației Donbasului, apoi – în descrierea propriilor viziuni asupra viitorului Ucrainei și iată acum, odată cu venirea toamnei, a venit momentul să fie propus un plan de reglementare a conflictului. Orice om cu scaun la cap înțelege că Ucraina nu poate ocoli formatul de la Minsk. Însă poate declara că “logodna nu înseamnă neapărat căsătorie”. Căutările unor căi ocolite, inventarea unor subterfugii, încercarea de a trece la glume subiectul “formatului normand” nu vor trece.

Complexul de Măsuri e o axiomă, absolut accesibilă pentru lectură și ușor de memorizat. Documentul este clar și totul este scris consecvent. De aceea, pentru Zelenski ar fi suficient să execute, pas cu pas, instrucțiunea pe care alții deja au scris-o și elaborat-o până la el.

Dacă va reuși – va fi pace, dacă nu va reuși – va rămâne un ”președinte al speranței”.

- Oficialitățile de la Kiev au declarat că a adoptat toate legile cu privire la amnistia, însă în republicile din Donbas au specificat că această declarație nu are nimic în comun cu realitatea. În textul acordurilor de la Minsk, punctul cu privire la amnistie precede punctul despre organizarea alegerilor. În afară de aceasta, potrivit aprecierilor experților, organizarea alegerilor în Donbas va fi imposibilă fără amnistie. Cum comentați acest lucru?

- Amnistia este unul dintre punctele acordurilor de la Minsk. Negând realizarea lui, partea ucraineană ignoră recomandările statelor garant și propria decizie de a semna documentul. Complexul de Măsuri nu poate fi implementat selectiv, după bunul plac al Kievului, iată de ce vom insista asupra realizării stricte a fiecărui punct, indiferent dacă îi este sau nu pe plac Ucrainei. Există un document aprobat care trebuie să fie urmat.

- Ultimul schimb mare de prizonieri a avut loc în 2017. Cum evoluează negocierile în această problemă și când ne-am putea aștepta la realizarea unui astfel de schimb?

- Grupul de lucru pentru schimbul de prizonieri din Republica Populară Lugansk a făcut în ultimii ani tot ce este posibil și necesar pentru ca oamenii noștri să revină acasă. Noi ne respectăm angajamentele și suntem întotdeauna gata de dialog. Doar că nu observăm o dorință similară din partea oponenților noștri, iată de ce nu putem face niște prognoze.

- Militarii ucraineni refuză să-și retragă trupele din sectorul de separare a forțelor și tehnicii militare în localitatea Zolotoe din RPL. Care este cauza și examinează actualmente republica noi sectoare pentru retragerea forțelor?

- Sunt nevoit să reiterez - există un plan de acțiuni aprobat, foarte clar, care va aduce pace în Donbas. Acesta fie va fi urmat, fie nu.

Iar atunci când nerespectarea angajamentelor asumate este justificată de către reprezentanții Ucraine la nivel internațional prin fraze de genul “tema pentru acasă a mâncat-o câinele”, avem mari îndoieli în legătură cu sănătatea lor psihică sau în dorința de a face ceva.

Se creează însă impresia că Zelenski, cel puțin, nu reușește să calmeze naționaliștii excentrici.

Să vedem dacă va reuși să facă ceva până la urmă. Totuși, pentru o țară precum Ucraina e o adevărată sălbătăcie – un grup mic de fasciștii îi dictează practic președintelui țării regulile de joc.

- În prezent, în RPL sunt depuse activ solicitări pentru obținerea cetățeniei ruse. Câți oameni au depus deja cereri pentru perfectarea pașaportului Federației Rusie?

- La momentul de față peste 30 de mii de locuitori ai republicii au primit deja pașapoarte ale Federației Ruse, alți 50 de mii au depus actele necesare. Către sfârșitul anului, numărul total al persoanelor implicate în procesul de ”pașaportizare” va depăși pragul de 100 de mii de persoane.

Evident, oamenii participă cu entuziasm la acest proces, am menționat în repetate rânduri cât de mult am așteptat această decizie. Vreau să menționez că toate serviciile implicate în acest proces activează foarte eficient și aș vrea să aduc mulțumiri celor care sunt nevoiți să activeze în afara orelor de muncă. În unele sectoare de activitate există anumite supraaglomerări. Totuși, reușim să le depășim, am lansat recent înregistrare electronică, aceasta le permite cetățenilor noștri să apeleze la serviciile respective de la distanță.