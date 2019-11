Acuzații dure de la tribuna Parlamentului: Cine a fost vizat

CHIȘINĂU, 12 nov – Sputnik. Acuzațiile s-au ținut lanț la ședința Parlamentului în care urmează să fie votată moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Maia Sandu. După replicile tăioase de la runda de întrebări și răspunsuri, au urmat luările de cuvânt, la fel de „pipărate”. În discursul său, președintele fracțiunii PAS, Igor Grosu, i-a învinuit pe majoritatea colegilor săi deputați, în special pe socialiști și democrați, că „s-au rătăcit în propriile acuzații”.

„Au pornit de la problema desemnării procurorului general și au ajuns în cu totul altă parte, încercând să ne acuze pe noi de așa numitul dezastru economic, social etc”, a declarat Igor Grosu.

Deputatul a adus exemplul statelor europene, cum ar fi România, Serbia, Austria, Danemarca, în care Executivul participă la procesul de identificare a Procurorului General.

După deputații socialiști, i-a venit rândul președintelui Igor Dodon, care în viziunea lui Igor Grosu, „este obsedat de anul 2020, care se numește al doilea mandat prezidențial”.

„Președintele Dodon, în vara acestui an a preferat să paseze acest guvern, blocului ACUM. Probabil credea în faptul că vom eșua după cel puțin o lună. Noi am reușit, am adus resurse financiare din afară, am stabilit un buget al solidarității pentru 2020, iar asta a nemulțumit foarte mult un personaj, care se numește Igor Dodon și care este obsedat de anul 2020, care se numește al doilea mandat prezidențial”, a mai spus liderul fracțiunii PAS.

Deputatul PAS nu a ezitat să le dea în obraz și deputaților democrați, învinuindu-i de „moștenirea” lăsată în urma guvernării acestora. Totodată, Grosu a precizat că cei de la ACUM ar fi guvernanții cei mai onești și cu fața spre cetățenii.

„Acest Guvern cu o moștenire foarte proastă a reușit să restabilească relațiile cu partenerii de dezvoltare, să rectifice bugetul să acopere găurile pe care le-au lăsat colegii din partidul Democrat și să-și onoreze toate angajamentele față de cetățeni. Vorbim de pensii, salarii, indemnizații și alte plăți”, a reiterat Igor Grosu.

În concluzie, Grosu a specificat că adevărata miză a acestui teatru sunt alegerile prezidențiale din 2020” și indiferent că vor rămâne sau nu la guvernare vor lupta pentru Republica Moldova.